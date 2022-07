Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #29 2022)

Test of jij een meesterstrateeg bent en een nieuwe Amazon Prime Video-app. Dat en meer in dit overzicht van de beste Android-apps en games.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Into the Breach

Ben je dol op strategiegames als Advance Wars en X-Com? Dan moet je Into the Breach echt eens proberen. In deze Netflix-game probeer je de mensheid te redden door kwaadaardige buitenaardse wezens te verslaan. Dat doe je door je troepen op een tactische manier over het slagveld te verdelen en de vijand strategisch aan te vallen.

Het speelveld van Into the Breach bestaat uit blokken. Jij en je tegenstander maken om de beurt een zet. Het is hierbij van belang dat je tegenaanvallen afslaat, want op die manier behoud jij je mechs (robots), vliegtuigen en cruciale infrastructuur. Into the Breach is alleen beschikbaar voor Netflix-abonnees.

NETFLIX Into the Breach Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Amazon Prime Video

Streamingdienst Amazon Prime Video heeft een grote update gekregen. In de nieuwe app-versie gaat de interface compleet op de schop, waardoor de dienst overzichtelijker en moderner oogt. Deze update was ook wel nodig, want de Prime Video-app zag er altijd een stuk ouderwetser uit dan Netflix, HBO Max en Disney Plus.

In de nieuwe versie staat het menu, met daarin de zes onderdelen, aan de zijkant in plaats van bovenin. Van hieruit kun je makkelijk zoeken naar titels, teruggaan naar het homescherm of naar ‘Mijn spullen’ navigeren. Hier vind je je kijklijst en het aankoopoverzicht. De nieuwe Amazon Prime Video-app rolt de komende weken voor alle gebruikers uit.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.520.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. World War Armies: WW2

Nog een strategiegame in dit overzicht van de beste Android-apps en games, maar wel van heel andere orde. World War Armies: WW2 is een zogeheten realtime strategiegame: je hoeft dus niet op je beurt te wachten om een aanval uit te voeren. Je neemt het in de game op tegen een andere speler via multiplayer.

Vervolgens maken jullie beiden een leger en kruisen jullie (op een gegeven moment) de degens. Wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van de tactiek die jij of je tegenstander kiest. Win je een veldslag, dan ontvang je allerlei upgrades als beloning. World War Armies: WW2 is gratis, maar bevat wel in-app aankopen.

World War Armies: WW2 PvP RTS Hypemasters, Inc. 8 (2.400 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Linktree

Je bent de uitdrukking “Link in bio” vast weleens tegengekomen tijdens het scrollen op social media. Veel artiesten, beroemdheden en kunstenaars gebruiken deze link op hun profielpagina om geïnteresseerden bijvoorbeeld naar hun website of meest recente singel te loodsen. Velen gebruiken hiervoor een Linktree.

Met deze dienst kan je heel gemakkelijk een eigen, unieke website registreren en hier vervolgens eigen linkjes onder hangen. Deze verwijzen bijvoorbeeld naar je social media-profielen of webshop. Linktree bracht afgelopen week een eigen Android-app uit. Hiermee kun je heel simpel je profiel beheren en bijvoorbeeld oude verwijzingen weghalen en nieuwe links invoegen.

Linktree: Link in bio creator Linktree Gratis via Google Play via Google Play

Meer toffe Android-apps en games: