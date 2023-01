De 4 beste Android-apps en games van de week (#3 2023)

Vechtende ninjaschildpadden en een gigantische update voor Stardew Valley. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. TMNT: Shredder’s Revenge

Kun jij de openingstune van Teenage Mutant Ninja Turtles nog steeds meezingen? Dan is Shredder’s Revenge dé game voor jou. Speel als Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo of een ander bekend personage en dwarsboom de kwaadaardige plannen van Krang en Shredder.

TMNT Shredder’s Revenge speelt heerlijk weg, heeft een fraaie jaren ’80-vormgeving en kwam afgelopen zomer al uit voor de pc. Het is daarmee des te knap dat het team erin is geslaagd de volwaardige spelervaring naar de smartphone te brengen. Je hebt wel een Netflix-abonnement nodig om te spelen.

TMNT: Shredder's Revenge Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Stardew Valley

Stardew Valley, volgens ons één van de betere Android-games van de afgelopen jaren, heeft een gigantische update gekregen. Versie 1.5, die eerder al op de pc en consoles verscheen, voegt allerlei vernieuwingen toe, waaronder een compleet nieuwe spelregio: Ginger Island. Dit onderdeel van de Fern-eilanden is tot de nok toe gevuld met nieuwe uitdagingen.

Het aantal vernieuwingen is gigantisch, maar denk aan nieuwe plattegrondopties voor je boerderij, nieuwe spelpersonages, andere vijanden en meer boerderijdieren. Op de website van Stardew Valley vind je een lijst met alle toevoegingen. De game kost nog steeds 4,89 euro en is zijn geld dubbel en dwars waard.

Stardew Valley ConcernedApe 9,2 (136.247 reviews) € 4,89 via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Rewind

Dankzij apps als Spotify kan iedereen naar haar of zijn favoriete muziek luisteren, maar vroeger bestonden de hitlijsten vooral uit artiesten die op radio en tv werden gedraaid. De nieuwe app Rewind neemt je mee op een muzikale reis door het verleden. Hoe zou het zijn als je Spotify in 1991 zou openen? Of 1965?

Rewind laat je horen (en zien) wat de grootste hits van die tijd waren. Aan de hand van korte fragmenten maak je kennis met de populairste nummers van toen en zie je welke artiesten destijds in opkomst waren. Zodoende kun je Rewind gebruiken als een manier om (voor jou) nieuwe muziek te ontdekken en even uit het algoritme van apps als Spotify te breken.

Rewind: Music Time Travel Z.H. Gratis via Google Play via Google Play

4. Leesmodus

Leesmodus is een toegankelijkheidsapp van Google. Het programma is ontworpen voor (en met) slechtziende, blinde en dyslectische mensen en helpt teksten beter leesbaar maken. Dat doet Leesmodus door gebruikers het contrast, lettertype en tekstgrootte van artikelen te laten aanpassen. Ook zit er een tekst-naar-spraak-functie in de app.

Na het downloaden staat Leesmodus in de taakbalk met snelle instellingen. Vanuit daar kun je de app snel opstarten en zo een artikel lezen. Vooralsnog kan Leesmodus niet overweg met het Nederlands, maar het Engels, Frans, Italiaans en Spaans worden wel ondersteund.

Leesmodus Google LLC Gratis via Google Play via Google Play

Bekijk ook eerdere edities van de beste Android-apps en -games: