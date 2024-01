De 4 beste Android-apps en -games van de week (#3 2024)

Zing mee met je favoriete nummers, race door de sneeuw of fiets snel door groen. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 3 in 2024

Wekelijks zetten we de beste, leukste of meest opvallende apps van de week voor je onder elkaar. We vertellen uit wat de app uniek maakt en waarom jij hem wel (of niet) moet downloaden. Er is geen tijd te verliezen, want wie weet zing, speel, fiets of race jij straks met de apps en games van deze week.

1. Moises

Ben je muzikaal en zing of speel je graag mee met je favoriete nummers? Test dan eens Moises uit op je Android-smartphone. Deze app laat je nummers namelijk ontleden. Zo luister je in een handomdraai alleen naar de zanger, of sloop je deze er juist helemaal uit.

Met de slimme ingebouwde metronoom weet je zeker dat je in de maat speelt en wanneer je liever iets sneller of langzamer bent, pas je gemakkelijk het tempo aan. De app toont ook live de juiste toonhoogte, zodat je nooit te hoog of te laag speelt en wil je een nummer remixen met een goeie beat? Dan maak je die ook in de Moises-app.

2. Plants vs Zombies 3

Plants vs. Zombies is een onmisbare titel binnen games uit de eenentwintigste eeuw. In deze spellenreeks speel je als plant tegen – je raadt ‘t al – zombies, en het nieuwste deel doet dit wederom in een tower defense stijl. Zo verdedig je jezelf tegen hordes aan zombies met tactisch uitgekozen planten.

EA, de maker van de game, heeft er voor gekozen om Nederland als eerste toegang te geven tot het eerste deel. Je kunt hem dus nu al downloaden in de Google Play Store, maar sommige elementen kunnen in de loop der tijd veranderen. Voor nu kun je vast genieten van de nieuwe planten, levels en graphics.

3. Schwung

Wellicht heb je het al wel voorbij zien komen in je gemeente: bordjes van Schwung. Door deze app te installeren raas je misschien wel veel sneller langs de stoplichting in je stad. De app houdt anoniem je locatie in de gaten zodat de stoplichten slimmer kunnen schakelen. Zo heb jij hopelijk sneller groen licht.

Lang niet alle kruispunten in alle Nederlandse steden ondersteunen Schwung, maar de lijst wordt steeds langer. Zo zijn er 27 gemeenten die het momenteel ondersteunen. Weten of het werkt bij jou in de buurt? Download dan de app en bekijk de kaart.

4. Art of Rally

Art of Rally verscheen in 2020 al op pc en een jaar later op de meeste consoles. Nu komt de racegame eindelijk ook naar Android toe. De game heeft beeldschone low poly graphics en unieke gameplay voor rally games. Je bekijkt vanuit een hoge hoek, wat het spel een stuk meer arcade maakt.

Al driftend scheur je door de woestijn, steppe, het platte land en ijzige bergen met iconische auto’s uit de jaren 60. Hoe beter je dit doet, hoe hoger je in het dagelijkse en wekelijkse klassement komt te staan. De game is vanaf deze week te spelen, dus schrijf je vast in voor de pre-registratie.

