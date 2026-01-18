Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8!

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#3 2026)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
18 januari 2026, 15:55
3 min leestijd
De 5 beste Android-apps en -games van de week (#3 2026)

Deel gemakkelijk bestanden tussen Androids, scrol jezelf slimmer, kruip in de huid van een pakketbezorger en maak een Zwitsers zakmes van je telefoon.

Dit zijn de beste apps en games van week 3

We hebben ook deze week weer het internet afgestruind op zoek naar apps en games die jij waarschijnlijk nog niet kent. Met deze keer een paar apps om je leven makkelijker te maken en twee grappige spelletjes. Je downloadt ze als vanouds in de Play Store.

1. Filedrop

Even wat bestanden delen tussen Android-apparaten, zoals twee smartphones of een telefoon en een computer? Dat kan met de nieuwe app Filedrop. De app maakt gebruik van wifi, waardoor geen cloud of account nodig is: alles blijft op een lokaal netwerk.

FileDrop – Local File Transfer
FileDrop – Local File Transfer
FileDrop – Local File Transfer
FileDrop – Local File Transfer

Filedrop richt zich op eenvoud, privacy en betrouwbaarheid en maakt gebruik van QR-codes of een handmatig adres om apparaten te verbinden. Zoals gezegd worden alle Android-telefoons ondersteunt, maar ook de computersystemen Windows en Linux.

FileDrop – Local File Transfer

FileDrop – Local File Transfer

Clearforge Studio

Gratis via Google Play

2. Parcel Delivery Simulator

Bestel jij ook veel pakketjes? Bekijk het eens van de andere kant en kruip in de huid van een pakketbezorger met het nieuwe spel Parcel Delivery Simulator. Hierin word je een echte expert in logistiek terwijl je pakketten van de ene locatie naar de andere brengt.

Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator
Parcel Delivery Simulator

Het spreekt voor zich dat tijdmanagement en efficiëntie erg belangrijk zijn om te slagen in deze game. Plan bezorgroutes, deel de magazijnruimte logisch in en vergeet het onderhoud van de bezorgwagens niet. Elk pakket telt om de beste bezorger te worden!

Parcel Delivery Simulator

Parcel Delivery Simulator

Digital Melody Games

Gratis via Google Play

3. Deepstash

Doomscrollen tot in de late uurtjes waardoor je weer te laat gaat slapen. Zeg eens eerlijk: is dat herkenbaar? Ga voor nuttig gescrol en laat traditionele social media als Instagram en Tiktok links liggen. Installeer Deepstash voor je dagelijke portie wijsheid.

Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!
Deepstash: Smarter Every Day!

Dit platform (zowel een app als website) heeft als doel om complexe ideeën uit boeken, podcasts en video’s samen te vatten in hapklare brokken van vijf minuten. Hierdoor doe jij allerlei kennis op terwijl je hopelijk minder tijd op Instagram of TikTok doorbrengt.

Deepstash: Smarter Every Day!

Deepstash: Smarter Every Day!

Deepstash

Gratis via Google Play

4. A Webbing Journey

Spinnen zijn van weinig mensen echt hun lievelingsdieren. Maar, A Webbing Journey kan daar zomaar verandering in brengen. In dit vrolijke spel bekijk je de wereld door de ogen van het charmante spinnetje Silky. Je kruipt en slingert je een weg door het spel.

A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey
A Webbing Journey

Het doel van A Webbing Journey is om mensen te helpen met alledaagse taken, zoals het maken van een pizza, het doen van de afwas of het aanzetten van de radio. Dat doe je door op een slimme manier allerlei soorten webben aan elkaar te knopen.

A Webbing Journey

A Webbing Journey

Fire Totem Games

Gratis via Google Play

5. Tooliz

Een paar weken geleden kwamen we al met een handige app met meerdere klustools. Tooliz doet daar nog een schepje bovenop en biedt ook een QR-codemaker, kompas, dobbelsteensimulator, kop-of-muntsimulator, metronoom en wachtwoordgenerator.

Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz
Tooliz

In totaal zijn er 25 interessante functies in de app gepropt, die desondanks licht is voor je toestel (23 mb). Zoals de makers zelf zeggen: ‘verander je smartphone in een echt digitaal zakmes met Tooliz’. De app is beschikbaar in zeven talen, waaronder Engels.

Tooliz

Tooliz

QuentinRG

Gratis via Google Play

Games Tools Productiviteit Android Smartphones Android Tablets

