De 4 beste Android-apps en -games van de week (#30 2023)

Slapen met Pokémon, je reis vastleggen en meer. Dat lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week. Nummer 30 alweer, dus lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Pokémon Sleep

Of je nou de hele televisieserie hebt gebinged of alleen het herkenbare geluid van Pikachu kent, vrijwel iedereen weet wel iets van Pokémon. We kennen natuurlijk de AR-app, Pokémon Go, die in 2016 in de Google Play Store verscheen, maar wist je dat zelfs een dagelijkse taak als slapen al met Pokémon-thema kan.

De nieuwe app Pokémon Sleep laat je namelijk Pokémon vangen tijdens het slapen. Terwijl jij je rust pakt, analyseert de app hoe jij slaapt. Word je ‘s ochtends wakker, dan zijn er Pokémon verschenen met een soortgelijk slaapprofiel. Zo weet je of je slaapt met schokjes als Pikachu of juist erg diep zoals Snorlax. Ook geeft de app je tips over hoe je je slaap kunt verbeteren. Welterusten!

Pokémon Sleep The Pokémon Company 7 (2.616 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Polarsteps

Het is volop zomer en misschien ga je daarom wel op vakantie. Ben je van plan lang weg te gaan of een flinke reis te maken? Dan houd je het thuisfront op de hoogte met Polarsteps. Upload foto’s en video’s met daarbij een berichtje over je reis of plan je trip langs verschillende bezienswaardigheden.

De app staat verder bekend om het vastleggen van reisstatistieken zoals de afgelegde afstand, aantal landen dat je hebt bezocht en meer. Ook laten reizigers die eerder op een locatie waren reviews achter, zodat jij weet waar je echt wel of echt niet naartoe wil.

Polarsteps - Travel Tracker Polarsteps 9,4 (63.273 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Lost in Play

In de nieuwe mobiele game Lost in Play speel je als een broer en zus die samen de weg naar huis moeten vinden. Ze leven in een wereld met fantasiemonsters en wezens die je doormiddel van puzzels uitdagen. De game is verhalend en oogt als een interactieve tekenfilm.

De game doet veel denken aan Gravity Falls, een tekenfilmserie met ongeveer dezelfde setting en karakters. Houd je van mysterie, puzzels en verbeelding? Check dan zeker Lost in Play. Hij is de downloaden in de Google Play Store via de knop hieronder.

→ Download Lost in Play in de Google Play Store

Lost in Play Snapbreak Gratis via Google Play via Google Play

4. Plus proeftuin

Supermarktketen PLUS heeft een nieuwe functie toegevoegd aan haar boodschappen-app, namelijk de proeftuin. In deze online omgeving kunnen de ontwikkelaars van de app nieuwe functionaliteiten delen met gebruikers. Deze gebruikers kunnen de functionaliteiten vervolgens ook beoordelen en aandachtspunten achterlaten.

In de nieuwste versie van de PLUS-app vind je de proeftuin via de drie puntjes in de navigatiebalk. Vanuit daar kun je met de nieuwe functionaliteiten aan de slag en zelf feedback achterlaten. Succes!

PLUS supermarkt PLUS Retail BV 8,8 (14.130 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games