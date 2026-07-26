Breng je vakantiefoto’s tot leven (Android-apps en -games week 30)

Doe eindelijk iets nuttigs met je reiskiekjes, maak je smartphone een stukje slimmer en kruip in de huid van een boekenverkoper. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 30

Iedere zondag is het weer zover: we behandelen apps en games die we her en der voorbij zagen komen. We speuren altijd extra goed, zodat we een mooie verzameling krijgen met voor ieder wat wils is. Laat ons zeker even weten welke jij gaat downloaden!

1. Touchable

Het doel van de makers van Touchable was om het aantal handelingen te verminderen dat nodig is om acties op je telefoon of in apps uit te voeren. Denk aan het snel starten van een app, de camera of zaklamp door simpelweg met je telefoon te schudden.

Maar ook een enkele tik, dubbele tik of swipebeweging kan ingesteld worden om een actie snel uit te voeren. Je bepaalt zelf wat je fijn vindt en op welke manier jij je toestel slimmer maakt. De handige functies werken zelfs als je apparaat vergrendeld is.

Touchable: On Device Gestures Spectral Touch Gratis via Google Play via Google Play

2. Tiny Bookshop

Wie wil er nu niet eigenaar zijn van een leuke tweedehandsboekwinkel aan zee? Het kan in de veelgeprezen nieuwe indiegame Tiny Bookshop. Naast het bevoorraden, runnen en beheren van je boekenzaak op wielen, is er ook echt een verhaal om te ontdekken.

Je moet de lokale bevolking immers leren kennen als je de juiste boeken wil kunnen aanbevelen. Dit rustgevende spel probeer je tijdelijk gratis uit, zodat je zeker weet of het iets voor jou is. Zo ja, dan kun je je helemaal overgeven aan het boeiende boekenvak.

Tiny Bookshop Skystone Games Gratis via Google Play via Google Play

3. Travel Video Gen

Wie op vakantie gaat, maakt meestal te veel foto’s. Die blijven vaak ook nog eens lang op je telefoon staan zonder dat je er iets mee doet. Dat wil de app Travel Video Gen veranderen! Het idee is dat je van een paar leuke kiekjes een korte video laat maken.

Of je nu net terug bent van een weekendje weg, een tropische vakantie of een citytrip, de app doet al het werk voor je. Je hebt geen kennis van videobewerking nodig. De resultaten zijn niks spectaculairs, maar wel geinig om te delen met vrienden en famillie.

Travel Video Gen Creative Studio Stars Gratis via Google Play via Google Play

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4. Strange Measures

Hoeveel bananen is de Eifeltoren hoog en hoeveel paarden is een cruiseschip lang? Als je een gok wil wagen én benieuwd bent naar de antwoorden, dan moet je zeker Strange Measures downloaden. In dit grappige spelletje draait het om absurde vergelijkingen.

De game is een soort quiz waarin je de wereld ontdekt door middel van vergelijkingen. Schat bizarre afmetingen uit de echte wereld, kijk hoe dicht je bij het juiste antwoord zat en ontwikkel een onvergetelijk gevoel voor schaal. Feitjes die je nooit meer vergeet!

Strange Measures Echo Feather Interactive Gratis via Google Play via Google Play

5. What For Lunch?

Ken je de stress van het moeten kiezen wat je nu weer gaat lunchen? Met de app What For Lunch bepaalt het wiel wat je gaat eten. Je kunt filteren op land en budget, zodat het niet al te gek wordt. Er zijn inmiddels lokale gerechten uit 31 landen beschikbaar.

Klein detail: Nederland zit daar (nog) niet bij. De app detecteert automatisch het land en laadt de juiste lijst met gerechten. Je kunt ook handmatig wisselen om andere keukens te ontdekken. Verder is er de optie om bij te houden welke gerechten je lekker vond.

What For Lunch? Phan Thanh Tùng Gratis via Google Play via Google Play

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