Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #31 2022)

Tot rust komen met een app of juist avonturieren. Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en games van de week.

1. Octopath Traveler: Champions Of The Continent

Afgelopen week bracht ontwikkelaar Square Enix Octopath Traveler: Champions Of The Continent uit. Deze smartphonegame speelt zich voor de gebeurtenissen van de originele Octopath Traveler af, die in 2018 voor de Nintendo Switch verscheen. In Champions Of The Continent volg je acht speelbare karakters in een mysterieuze wereld.

Het spel speelt zich af in de wereld van Orsterra, dat bestuurd wordt door drie meedogenloze leiders. Aan jou de taak om de inwoners van het land te bevrijden uit de grip van deze tirannen. De gameplay van Champions bestaat met name uit avonturieren en het verslaan van vijanden. Het vechten gaat in typische Gacha-stijl om de beurt en het design van de game is vooral voor liefhebbers echt genieten.

OCTOPATH TRAVELER: CotC SQUARE ENIX Co.,Ltd. 8,8 (12.200 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. sona

Is muziek het beste medicijn? Wel als het aan de makers van sona ligt. Deze app speelt rustgevende, therapeutische muziek af om je te kalmeren. De klanken zijn in samenwerking met toonaangevende hersenwetenschappers én Grammy-winnende artiesten gemaakt.

Het doel van Sona is simpel: jouw stress wegnemen en je tot rust brengen. Naarmate je de app meer gebruikt, leert hij van jouw patroon. Na verloop van tijd weet sona dus wanneer je de rustgevende klanken het hardst nodig hebt. Je kunt de app gratis zeven dagen uitproberen. Een maandabonnement kost 4,59 euro.

sona: music as medicine Pineal Labs Gratis via Google Play via Google Play

3. Card Crawl Adventure

Card Crawl Adventure is een patience-achtig spel waarin je het in een kaartspel opneemt tegen andere spelers, of een computervijand. Win je een potje, dan verzamel je nieuwe speelkaarten.

Maar, wie niet sterk is moet slim zijn. In Card Crawl Adventure is het dan ook zaak om kaarten op een slimme manier op te liggen. Op die manier kun je de krachten van meerdere spelkaarten met elkaar koppelen en gigantisch krachtige combo’s maken.

Card Crawl Adventure Arnold Rauers Gratis via Google Play via Google Play

4. Discord

Als je enigszins met games bezig bent ken je Discord waarschijnlijk wel. Deze app is beschikbaar op allerlei platformen (waaronder Android, iOS en pc) en kun je gebruiken om tijdens het gamen met vrienden te communiceren. Afgelopen week maakten de makers bekend dat de Android-versie helemaal op de schop gaat.

De belangrijkste verbetering is dat nieuwe functies voor de app voortaan gelijktijdig met iOS en pc verschijnen. Voorheen liep de ontwikkeling van de Android-app altijd achter. Om de belangrijke wijziging te vieren bracht Discord direct een nieuwe versie van haar Android-app uit. Hierin zijn enkele kleine, visuele wijzigingen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een iets ander lettertype.

Discord: Talk, Chat & Hang Out Discord Inc. 8,8 (4.550.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

