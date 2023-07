De 4 beste Android-apps en -games van de week (#31 2023)

Vechten tegen demonen, de beste hotelprijzen checken en leren schaken met Beth. Dit zijn de beste Android-apps van week 31 van 2023! Lees je mee?

1. Tower of God: New World

Na maanden van teasers is Tower of God: New World eindelijk te spelen. Deze RPG is gebaseerd op een populaire animeserie waarin de vergeetachtige hoofdrolspeler wakker wordt in een surrealistische wereld. Hij ziet een gigantische toren en begint deze te beklimmen. Tijdens zijn tocht naar boven leert hij meer over zichzelf én het gigantische bouwwerk.

De game is een directe adoptie van de serie, waardoor je dus geen voorkennis nodig hebt. Gedurende de reis komt je diverse karakters tegen, die je niet altijd even gunstig gezind zijn. Strategie is in dit spel belangrijker dan botte vechtkunst, dus denk goed na over je volgende stap.

Tower of God: NEW WORLD Netmarble 9,4 (32.054 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Vio.com

Als je een hotel boekt, wil je natuurlijk niet te veel betalen. Vio.com is een nieuwe speler op de grote markt voor apps die prijzen van hotels met elkaar vergelijken. Hij werkt hetzelfde als veel concurrenten: je voert de bestemming en data in, waarna je een selectie van hotels te zien krijgt. Die kun je eventueel nog verfijnen op basis van je voorkeuren.

Vio.com is ervan overtuigd dat je via hun app de beste prijzen krijgt. Daarom laat hij ook zien wat je voor dezelfde deal zou betalen bij bijvoorbeeld Booking of Hotels.com. Het zal je niet verrassen dat dat altijd meer is. We zouden wél even checken of dat daadwerkelijk klopt.

Vio.com De beste hoteldeals Vio.com 10 (188 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Evil Awakening II : Erebus

Vecht je graag tegen duistere machten? Dan is Evil Awakening II : Erebus echt een game voor jou. Duizenden jaren geleden probeerde een demonenkoning de mensheid uit te roeien. Hij werd verslagen, maar nu proberen kwade krachten zijn plannetje alsnog werkelijkheid te maken. Kun jij ons redden?

Spelers kunnen kiezen uit verschillende personages, zoals een krijger of priester, waarmee je de strijd aangaat tegen Erebus en zijn boevenvriendjes. Je kunt een gigantisch world verkennen en naast de hoofdlijn zijn er leuke zijpaadjes, waarin je bijvoorbeeld kerkers verkent en magazijnen plundert.

Evil Awakening II : Erebus Game Hollywood Hong Kong Limited Gratis via Google Play via Google Play

4. The Queen’s Gambit Chess

Het is alweer een paar jaar geleden, maar The Queen’s Gambit was een gigantische hit op Netflix. In deze miniserie volgden we Beth Harmon (Anna Taylor-Joy), die zich als wonderkind opwerkt in de internationale schaakwereld. Hoe succesvoller ze wordt, hoe meer ze privé in de problemen raakte.

Nu heeft Netflix een game ontwikkeld waarin jij onder begeleiding van Beth zelf kunt leren schaken. De graphics zijn wat beter dan je van een schaakgame mag verwachten en puristen zijn niet zo blij met de frivole vormgeving. Voor beginners kan het echter een leuke game zijn. Hij is gratis te spelen als je een Netlfix-abonnement hebt.