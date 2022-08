Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #32 2022)

Ga jij in moordtempo van de berg af, of kies je voor het rustige boerenleven? Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Descenders

Kan het jou niet snel genoeg? Probeer dan Descenders eens. In deze game race je zo hard mogelijk naar beneden van een berg. Dat klinkt makkelijker dan het is, want je moet onderweg ook nog trucs uithalen. Hierbij geldt dat hoe riskanter de truc is, hoe meer punten je krijgt.

Descenders verscheen eerder al op andere platformen en is, na wat problemen, eindelijk speelbaar op Android. De game beschikt ook over een multiplayermodus, waardoor je tegen spelers wereldwijd kunt racen. Goedkoop is Descenders niet: de game kost 11,99 euro.

Descenders Noodlecake € 11,99 via Google Play via Google Play

2. Pluma

Pluma is een fijne, nieuwe rss-reader. Je gebruikt zo’n app om op de hoogte te blijven van interessante (nieuws)artikelen en video’s. Bij het opstarten van Pluma voeg je enkele websites aan je ‘feed’ (lijst) toe, waarna deze continu de nieuwste verhalen ophaalt en bovenaan zet.

Zodoende kun je als het ware je eigen krant maken. Extra tof is dat je met Pluma bijvoorbeeld ook artikelen kunt binnenhalen wanneer er een specifiek trefwoord in voorkomt. Alhoewel rss-readers inmiddels niet meer zo populair zijn als ze ooit waren, is het nog steeds een fijne manier om het kaf van het koren te scheiden.

Pluma RSS Reader qmsapplications Gratis via Google Play via Google Play

3. Metal Slug 4

Sinds afgelopen week staat er een klassieker van weleer in de Play Store: Metal Slug 4. De cultklassieker is hier en daar wat vernieuwd (bijvoorbeeld door twee nieuwe, speelbare karakters toe te voegen), maar de vertrouwde gameplay is gebleven. Metal Slug 4 kwam in 2002 voor het eerst uit en laat zich kort omschrijven als een actiegame.

Je bent dan ook vooral bezig met het afschieten van vijanden. Hebben alle tegenstanders het loodje gelegd, dan mag je door naar het volgende stukje van het level. Traditiegetrouw sluit ieder hoofdstuk af met een eindbaas die je moet verslaan.

METAL SLUG 4 ACA NEOGEO SNK CORPORATION € 3,99 via Google Play via Google Play

4. My Dear Farm

Wie niets met gewelddadige games heeft, moet My Dear Farm eens proberen. Zoals de naam doet vermoeden kruip je in dit spel in de huid van een boer. Je bent met name bezig met het verbouwen van je gewassen. Zodra deze klaar zijn voor de verkoop ga je naar de markt om je kroppen sla, wortels en andere groenten aan de man te brengen.

My Dear Farm is een rustgevende en schattige game. Nadat je je eigen personage hebt gemaakt ben je bezig met het reilen en zeilen van je eigen boerderij. Je moet de gewassen onder meer logisch stekken en verzorgen. Ook kun je de boerderij opfleuren met allerlei meubels. My Dear Farm is gratis, maar heeft wel in-app-aankopen.

My Dear Farm HyperBeard 8,6 (4.080 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

