De 4 beste Android-apps en -games van de week (#32 2023)

Eindelijk een officiële ChatGPT-app, knuffelen met virtuele katten en gemakkelijk je telefoon terugvinden. Dit zijn de beste Android-apps van week 32 van 2023!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1: ChatGPT

We hebben er lang op moeten wachten, maar er is nu eindelijk een officiële ChatGPT-app te downloaden in de Play Store. Dat is prettig, want dan hoef je niet meer te vertrouwen op halfbakken alternatieven, die doorgaans niet zo fijn werken. Je kunt alle functies van ChatGPT nu dus gewoon gebruiken in een fijne, minimalistische app.

De gratis versie werkt prima als je hem slechts af en toe gebruikt. Wanneer je de app dagelijks opent, kun je overwegen om voor 24,20 dollar per maand een abonnement te nemen op ChatGPT Plus. Daarmee heb je toegang tot de slimste en snelste versie van het taalmodel. Bovendien krijg je voorrang als het druk is, zodat je niet in de rij hoeft te staan.

ChatGPT OpenAI 8,6 (39.930 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2: My Cat Club

Ben je allergisch voor katten, maar vind je ze wel heel leuk? Of mag je in jouw appartement geen huisdieren houden? Dan is My Cat Club een toffe app om toch je dagelijkse dosis kopjes te krijgen. In deze sim kun je voor allerlei soorten katten zorgen en natuurlijk ook met ze spelen.

Je ziet de poezebeesten opgroeien van kleine kittens tot volwassen dieren. Ze hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid, wat het natuurlijk extra leuk maakt. Verder is het mogelijk om een huis in te richten voor jouw katten een krijg je inzicht in hun familiegeschiedenis met een heuse stamboom. En dat allemaal zonder dat je extra hoeft te stofzuigen.

My Cat Club: Collect Kittens PIKPOK Gratis via Google Play via Google Play

3: Find My Phone By Clap

Ben jij ook altijd je telefoon kwijt? Heb je overal gezocht en kun je hem écht nergens vinden? Dan kun je natuurlijk de officiële Find My-app gebruiken om hem via het web weer terug te krijgen, maar dat is veel gedoe. Bovendien is deze methode vaak niet nauwkeurig genoeg om je toestel op te sporen als hij gewoon ergens in huis ligt.

Daarom is Find my Phone By Clap erg handig. Zoals de naam al suggereert moet je in je handen klappen, waarna je smartphone een geluid afspeelt en/of de zaklamp activeert. Zelfs in de Stille modus. Zo heb je hem snel weer in handen. Zorg er wel voor dat de app altijd geopend is op je telefoon, anders werkt het niet.

Find My Phone by Clap Soft Solution : Find my Phone by Whistle & Clap 8,6 (28.673 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Defense Derby

In de nieuwe game Defense Derby is het jouw taak om een kasteel zo lang mogelijk te beschermen tegen monsterlijke indringers. Je neemt het op tegen drie andere spelers en moet proberen om hen te verslaan. Dat klinkt misschien vrij simpel, maar er komt veel bij kijken. Je strategie is namelijk essentieel voor succes.

De monsters die je kasteel willen bestormen worden steeds krachtiger en het worden er ook steeds meer. Je kunt daarom bieden op nieuwe manieren om je verdediging te versterken. Bied je tegenstander hoger? Dan gaat hij of zij er mee aan de haal, wat misschien nog wel erger is dan de nieuwste snufjes zelf te moeten missen. Dat psychologische aspect is het leukste onderdeel van dit spel.