Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #33 2022)

Een stad bouwen op de Maan en makkelijk vrienden betalen. Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

1. TerraGenesis: Landfall

Zijn voorganger werd ruim 28 miljoen keer gedownload en dus zijn de verwachtingen voor Landfall hooggespannen. In het nieuwste deel van de TerraGenesis-serie ben je (wederom) bezig met het bouwen van een stad in de ruimte. Je kunt onder meer ontwikkelen op Mars, Venus, Mercurius en de Maan.

Afgezien van de setting is TerraGenesis: Landfall een echte citybuilder. Je bent dus bezig met ervoor zorgen dat bewoners blij zijn en blijven, het op peil houden van je voorraden (waaronder grondstoffen, voedsel en energie) en het ontwikkelen van nieuwe gebieden. De game is gratis, maar bevat wel in-app aankopen.

TerraGenesis: Landfall Tilting Point 7,4 (10.300 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Tikkie

De populaire betaal-app Tikkie heeft een nieuwe functie gekregen. Voortaan kun je ook groepskosten met elkaar verrekenen, vergelijkbaar met hoe WieBetaaltWat werkt. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je samen met vrienden op stap bent geweest en iedereen haar of zijn eigen aandeel wil betalen.

Het werkt heel simpel. Eerst maak je een groep aan, waarna iedere gebruiker haar/zijn losse uitgaven kan invullen. Deze kosten worden vervolgens verrekend en iedereen krijgt te horen hoeveel hij/zij moet betalen, en aan wie. De nieuwe functie is gratis.

Tikkie ABN AMRO Bank N.V. 9,4 (23.800 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Jigsaw Puzzle: Belgium Through The Lens

Wie gek is op legpuzzels én België moet zeker Jigsaw Puzzle: Belgium eens proberen. Zoals de naam doet vermoeden ben je in deze game bezig met het maken van Belgische legpuzzels. Je komt onder meer foto’s (puzzels) van natuurgebieden, architectuur en dieren tegen.

Zoals het een goede puzzelaar betaamt begint de game vrij simpel, maar worden de puzzels al snel uitdagender. Gaandeweg leer je het land steeds beter kennen en kom je erachter wat voor moois België allemaal te bieden heeft.

Jigsaw Puzzle: Belgium CRX Entertainment Gratis via Google Play via Google Play

4. Urban Trial Pocket

Zo rustgevend als Jigsaw Puzzle is, zo chaotisch is Urban Trial Pocket. Dit nieuwste deel in de populaire Urban Trial-serie draait net als zijn voorgangers om het uithalen van stunts op een crossmotor. Je kunt onder meer flips en wheelies maken, of in de lucht zweven. Belangrijk detail: je mag niet vallen. Kom je op de grond terecht, ben je af.

https://youtu.be/V3W7JWcJIOA

Urban Trial Pocket heeft meer dan 30 levels. Ook kun je aan de slag met de multiplayermodus en het tegen spelers van over de hele wereld opnemen. Standaard bedien je je motor via het touchscreen van je smartphone, maar je kunt ook een gamecontroller aansluiten (bijvoorbeeld de DualSense-controller van de PlayStation).

Urban Trial Pocket PID Games Gratis via Google Play via Google Play

5. Visitaal Chat

WhatsApp, maar dan met pictogrammen. Zo kun je Visitaal Chat het best omschrijven. De nieuwe chat-app richt zich op mensen met een (visuele of verstandige) beperking en zet niet tekst, maar plaatjes centraal. Je kunt met elkaar communiceren aan de hand van ruim 350 pictogrammen. Verder kun je elkaar emoji, foto’s en gif-animaties sturen.

Net als bij WhatsApp moet je vrienden op Visitaal Chat eerst toevoegen voordat je met elkaar kunt kletsen. Dat doe je door elkaars qr-code te scannen, maar je kunt elkaar ook uitnodigen via een link per e-mail of sms. Het is overigens ook mogelijk om groepsgesprekken te houden in Visitaal Chat.

Visitaal Chat Lost Images 8,6 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

