De 5 beste Android-apps en -games van de week (#33 2023)

Puzzelend en golfend gamen of rekenen en vliegtuigen spotten. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week. Lees je mee?

1. Unitto

Een rekenmachine op je smartphone kan in het dagelijks leven haast niet meer ontbreken. Het is natuurlijk niet bevordelijk voor je rekenkunsten, maar maakt het doen van moeilijke berekeningen wel veel makelijker. En hoewel de standaard Android-rekenmachine prima werkt, doet Unitto er nog een schepje bovenop.

Met Unitto pas je namelijk gemakkelijk uitkomsten van sommen aan naar andere eenheden. Zo weet je precies hoeveel mijl, nanometer of millimeter een kilometer is. Daarnaast kun je de geschiedenis van je rekensommen opslaan, aanpassen en kopiëren. Zo kun je op ieder moment een som oppakken waar je maar wil. Reken maar dat dit handig is!

Unitto — calculator, converter Sad Ellie Gratis via Google Play via Google Play

2. Golf Odyssey 2

Houd je inschattingspelletjes? Check dan eens Golf Odyssey 2. In deze game speel je als golfer en moet je verschillende uitdagende levels halen. Van een simpel vlak parcours tot heuvels met watertjes en andere obstakels. Door precies de juiste hoek en snelheid te kiezen, haal je het level.

Golf Odyssey is vormgegeven in een 8-bit stijl, wat de game lekker simpel laat aanvoelen. Daarnaast luister je naar rustgevende muziek en bedien je het personage gemakkelijk met één hand. Alle elementen voor een casual game zijn aanwezig, dus veel speelplezier!

Golf Odyssey 2 Rubén Pecellin 9,6 (2.235 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. AI Music Generator

Kunstmatige intelligentie lijkt overal te zijn: het bedenkt maaltijden voor ons, schildert de mooiste kunstwerken en zangers uit het verleden komen weer tot leven en zingen moderne pophits. Alles waar een stijl en patroon in te herkennen is, is door AI te doen, maar wat als je samenwerkt met deze kunstmatige intelligentie?

In AI Music Generator maak je nummers in alle stijlen met behulp van kunstmatige intelligentie. Jij geeft een tekstuele beschrijving van wat je wil horen, kiest een genre, thema en de AI gaat aan de slag.

Je kunt met de gratis versie wel maar tot 5 seconden genereren en de melodieën zijn soms wat eentonig. Je wordt dus geen top-producer, maar plezier zul je er zeker wel uit halen.

AI Music Generator - Melodia APPNATION AS 8,8 (4.800 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Strange Case 2

Houd jij van spanning, raadsels een verhalende games? Dan is Strange Case 2 een aanrader voor jou. De game heeft een herkenbare 2D-stijl waarin je verschillende kamers van een psychiatrisch ziekenhuis onderzoekt, maar sommige patiënten laten je liever niet met rust.

In combinatie met de spannende muziek en sfeer van de game heb je het idee dat er ieder moment iets kan gebeuren. Het is een aanrader voor alle spanningzoekers die graag al puzzelend het verhaal doorlopen. Succes detective!

Strange Case 2: Asylum Escape Labeledman Gratis via Google Play via Google Play

5. Flightradar24

Het is nog steeds de vakantieperiode en dat betekent dat je vast vrienden en familie hebt die op het vliegtuig stappen. Wellicht vliegen ze wel over je huis heen. Dat en meer check je in de app van Flightradar24.

Kom erachter welke vliegtuigen zich op dit moment in de lucht bevinden, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Check daarnaast hoe de weersituatie in de lucht is en bekijk live camera- of 3D-beelden.

Flightradar24 Flight Tracker Flightradar24 AB 9 (526.298 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

