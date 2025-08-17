De 4 beste Android-apps en -games van de week (#33 2025)

Ga sneller van A naar B, word koning van een zelfgebouwen wereld en help arme katten en honden aan een droompension.

Dit zijn de beste apps en games van week 33

De week zit er weer op: tijd om alle toffe Android-apps en -games die voorbij kwamen onder elkaar te zetten. Zo weet jij wat zeker het downloaden waard is. Heb jij zelf nog favoriete apps die je andere Android Planet-lezers aanraadt? Laat het dan vooral weten via de reacties onderaan deze pagina!

1. Moopmoop

De reis-app Moopmoop gaat al wat jaartjes mee, maar de ontwikkelaars zijn nog altijd druk bezig om meer functies eraan toe te voegen. De app staat bekend als reis-app die je laat weten hoe het weer gedurende je reis verandert, zodat je niet onverwachts in een regenbui of zware tegenwind terechtkomt.

Deze week lanceerde de makers verbeteringen aan de reisplanner. Het combineert nu verschillende vervoersmiddelen om jou de snelste reistijd te bieden. Op basis van een persoonlijk profiel krijg je reisopties die bij jou passen. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van een deelfiets, in plaats van de bus.

Let op: om de nieuwe functies te testen, moet je je inschrijven als bètatester voor de app. Dat doe je onderaan de app-pagina, die je vindt via de knop hieronder.

2. Pickaxe King Island

Toe aan rust en zin in een geinig spelletje? Dan is Pickaxe King Island heerlijk rustgevend. In het spel begin je met niets en bouw je langzamerhand je eigen koninkrijk vol boerderijen. Hak bomen om goud te verdienen, koop hier land en gewassen mee en groei op die manier door tot je een enorme wereld hebt.

Spelers noemen het een “geinige app om tijd ter verdoen, waarin je constant bezig bent”. Ook ziet het er nog eens retro uit, vanwege de 8bit-vormgeving en is de achtergrond muziek lekker rustgevend. Onderweg kom je kerkers tegen die je kunt ontdekken en dat gaat niet zonder uitdaging.

3. TomTom AmiGO

De Nederlandse kaart- en navigatiegigant TomTom heeft meerder apps in de Google Play Store, zoals TomTom GO en TomTom AmiGO. Die laatste heeft een grote update gehad, met verschillende vernieuwingen. De app werkt net als Waze met input van gebruikers, zoals waar er files staan of waar wegen zijn afgesloten.

De reacties op de update zijn overigens nog verschillend. Sommige gebruikers melden dat juist hun favoriete eigenschappen van de app, zoals het kunnen nemen van een toeristische route of de overzichtelijkheid van kaarten, niet langer beschikbaar zijn. Probeer het dus vooral zelf uit.

4. CatDog World: After Humans

In CatDog World: After Humans heeft een ramp geleid tot watertekort, voedselcrisis en gevaarlijke hittegolven. Als hoofd van een dierenasiel leid je dieren naar veiligheid, bouw je schuilplaatsen en ontdek je mysterieuze werelden. Verzamel unieke dierenvrienden zoals labradors en luipaardgekko’s om je team te versterken.

Kies de juiste strategieën, ga de strijd aan met vijandige dieren en werk samen om middelen en land te veroveren. Verken de wereld, vind verborgen schatten en vecht om zeldzame stellaire kristallen. Ben jij de beste in bouwen, strategie en samenwerking om de nieuwe koning van deze wereld te worden?

