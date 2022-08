Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #34 2022)

Een nieuwe Warhammer-game en de smartphoneversie van ‘Wie Ben Ik?’. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Warhammer 40,000: Tacticus

Afgelopen week is Tacticus verschenen, een nieuwe game die zich afspeelt in het Warhammer-universum. De gameplay is vergelijkbaar met het spelen van een bordspel. Spelers doen om de beurt een zet. Je kunt je krijger bijvoorbeeld naar een andere plek op het bord (lees: het slagveld) verplaatsen, of een vijand aanvallen.

Je kunt het Warhammer 40,000: Tacticus niet alleen tegen de computer opnemen, maar ook tegen andere spelers. Verder is het mogelijk om je aan te sluiten bij een gilde en ervoor te zorgen dat jouw groep de beste van de wereld wordt. Er zitten advertenties in deze nieuwe Warhammer-game, maar deze zijn niet zo hinderlijk als bij eerdere delen.

Warhammer 40,000: Tacticus Snowprint Studios AB 9,2 (9.460 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Heads Up

Netflix komt met haar eigen variant op het populaire gezelschapsspel ‘Wie Ben Ik?’ In Head’s Up houd je je telefoon tegen je voorhoofd, zodat anderen kunnen zien wie jij bent. Omdat het een Netflix-game is, staan er verwijzingen naar series als Stranger Things, Squid Game en Bridgerton.

Vervolgens moet jij erachter komen wie je bent door vragen te stellen die met “Ja” of “Nee” zijn te beantwoorden. Degene die het snelst raadt wie hij of zij is, wint. Head’s Up is een leuk spel voor tussendoor, al zijn de onderwerpen soms behoorlijk Amerikaans, waardoor het als Nederlander (of Belg) lastig te raden is. Head’s Up is alleen speelbaar voor Netflix-abonnees.

NETFLIX Heads Up! Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. App Blocker

Je pakt je telefoon er eigenlijk bij om een berichtje naar een vriend(in) te sturen, maar voordat je het weet zit je zo een halfuur op Instagram. Klinkt dit herkenbaar? Dan moet je AppBlocker eens proberen. Zoals de naam doet vermoeden kun je hiermee (afleidende) apps blokkeren.

Probeer je deze app vervolgens op te starten, dan kom je niet verder dan het blokkadescherm. Tenminste, mits je over je dagelijkse limiet heen ben. Je kunt via AppBlocker namelijk aangeven dat je een bepaalde app slechts vijf of tien keer kunt openen.

App blocker - stay focused Mobteq Gratis via Google Play via Google Play

4. Bento

Aan takenlijstjes-apps geen gebrek, maar toch is Bento het bespreken waard. Deze app pakt het namelijk net even anders aan door kwaliteit boven kwantiteit te plaatsen. Bento – een verwijzing naar een doos om sushi in te bewaren – slechts plaats voor drie taken. Bovendien moet je deze taken inschatten op basis van grootte: klein, gemiddeld of groot.

Vervolgens reikt Bento manieren aan om de taken te volbrengen. De app leunt hiervoor op methoden van productiviteitsgoeroes, zoals de bekende ‘Eat the frog’-manier. Bento is daarmee eerder een aanvulling op je reguliere takenlijst, zoals Todoist of TickTick, dan een vervanging.

Bento: The Do Less To-Do List Keep Productive € 409,00 via Google Play via Google Play

