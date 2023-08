De 4 beste Android-apps en -games van de week (#34 2023)

Haal meer functionaliteit uit je smartphone en bescherm een land vol katten. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Touch the Notch

De notch. Zo heet de uitsnede in het scherm van je smartphone waar de selfiecamera in is verwerkt. Toen de eerste notches verschenen, waren velen er fel op tegen. Hij zit in de weg bij video’s kijken en kan soms te opvallend zijn. Toch hoeft de notch niet nutteloos te zijn.

Met de app Touch the Notch maak je van de camera-uitsnede in je scherm een slimme knop voor snelkoppelingen. Denk daarbij aan het snel openen van de camera-app als je ‘m ingedrukt houdt, of het doorspoelen van een nummer op Spotify.

Er zijn tal van mogelijkheden, maar let op. Touch the Notch is in eerste instantie gratis, maar je zult snel een klein bedrag moeten betalen. Bekijk voor jezelf of dat het waard is.

Touch The Notch Dubiaz 9,6 (3.027 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Words Collide

Wordfeud, Words With Friends en Wordle: het is maar een greep uit de velen woorden-puzzel-apps die in de Play Store te vinden zijn. Niet gek, want deze apps worden massaal gespeeld. Words Collide is ook zo’n app en is in een paar maanden tijd al meer dan 100.000 keer gedownload.

Wat is het doel van het spel? Maak woorden met de letters die je worden toegediend. Maak je één lang woord, dan verdien je veel punten, maar door meerdere woorden met een set letters te maken, stijgt je score nog meer. Je kunt zelfs samen met vrienden proberen woorden te zoeken. Download de app en probeer het Z-E-L-F.

Words Collide Lamington Games Pty Ltd Gratis via Google Play via Google Play

3. StandBy

Bij Android Planet zijn we natuurlijk tevreden gebruikers van Android-smartphones. Toch kunnen we het niet helpen om soms ietwat jaloers naar softwarefuncties van Apple te kijken. De standby-functie bijvoorbeeld voor het always on-display, waarmee je jouw smartphone omtovert tot slimme wekker.

Gelukkig heeft een app-ontwikkelaar deze app nagemaakt voor Android. Nu zie je ook op je Android-telefoon de tijd, een fotolijst of agenda in stijl. Het enige wat je nog nodig hebt, is een houder voor je telefoon. Veel plezier!

StandBy iOS: Always On Display MAA FOR APPS Gratis via Google Play via Google Play

4. Super Cat Tales: PAWS

Houd jij van katten, arcadespelletjes en een retro vormgeving? Check dan Super Cat Tales: PAWS. In deze mobiele game speel je als een team van katten dat op missie is hun land te beschermen.

In de game doorloop je verschillende levels, versla je tegenstanders en ontwijk je obstakels. Daarnaast zijn er nog een hoop verschillende minigames, pas je je kat aan naar jouw voorkeur en vinden er dagelijkse evenementen plaats. Wees geen kat met fluwelen pootjes en ga op avontuur!

Super Cat Tales: PAWS NEUTRONIZED 9,6 (16.522 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

