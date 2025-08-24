De 5 beste Android-apps en -games van de week (#34 2025)

Log makkelijker in, gebruik de saaiste beleggingsapp, ren als Ninja over parcours en houd notities bij in stijl.

Dit zijn de beste apps en games van week 33

Benieuwd welke apps deze week in het nieuws verschenen en welke games zijn uitgebracht? Dan heb je geluk, want in dit apps- en games-overzicht zetten we ze op een rijtje. Zo weet jij welke het downloaden zeker waard zijn.

1. Google Wachtwoordmanager

De Google Wachtwoordmanager zit al jaren ingebouwd in je Android-telefoon. Je hoefde hier dus geen app voor te downloaden om het te gebruiken. Om te kijken tussen je wachtwoorden moest je echter diep in de Google-app duiken. Die onhandige manier is verleden tijd, nu Google de Wachtwoordmanager in de Play Store heeft uitgebracht.

Het lijkt misschien een volwaardige app, maar eigenlijk is het simpelweg een snelkoppeling naar het Wachtwoordmanager-menu dat voorheen zo onhandig te bereiken was. Tof, want deze zet je gewoon op je Android-thuisscherm. Ook is de vormgeving vernieuwd.

Google Wachtwoordmanager Google LLC Gratis via Google Play via Google Play

2. Ninja Party

Wat krijg je al je Fall Guys combineert met Fortnite? Ninja Party! Het kleurrijke spel laat je strijden in verschillende game modes tegen andere spelers online. Er is een parcour modus waar je over, onder en langs obstakels moet springen, glijden en rennen. Zorg dat je op tijd over de finishlijn komt, anders lig je uit het spel.

Ook is er een battle royale modus, waarin je het gevecht aangaat met andere spelers in een kleine arena met als doen om als laatste over te blijven. Zo is er altijd actie en vliegen de potjes voorbij. Kies de juiste uitrusting en speel samen met vrienden in een team om Ninja Party te winnen.

Ninja Party: Team Up & Brawl NEKKI Gratis via Google Play via Google Play

3. UpToMore

De oprichters noemen het zelf de “saaiste beleggingsapp van Nederland”. De Nederlandse app UpToMore wil beleggen toegankelijker maken voor wie er geen tijd in of wil steken. De app is dan ook opvallend minimalistisch, met maar twee functies: het inleggen en opnemen van geld.

Jouw geld wordt vervolgens verdeeld over wereldwijde beleggingsfondsen, die volgens de oprichters op lange termijn vrijwel altijd in waarde toenemen. Daarnaast is UpToMore relatief goedkoop. Je betaalt maandelijks één euro en 0,1 procent van het beheerde vermogen. Heb jij dus niet zoveel met beleggen, maar wil je het toch proberen? Dan kan UpToMore een optie voor je zijn.

UpToMore UpToMore 10.0 (6 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Card Crawl

Card Crawl is al even uit, maar onlangs zette de Google Play Store-redactie de gamemaker Tinytouchtales in het zonnetje. Net als Guncho, het spel dat we vorig jaar behandelde in het app-overzicht, heeft Card Crawl unieke gameplay en is het prachtig vormgegeven. Daarom dat we hem deze week nog in de lijst zetten.

Je speelt een digitaal kaartspel, waarin je tegenstanders moet verslaan door strategische kaarten in te zetten. Hoe meer je speelt, hoe beter je verzameling wordt en hoe moeilijker de tegenstanders. Het spel heeft ook ontzettend goede recensies van spelers. Weet jij alle monsters in de kerker te verslaan?

Card Crawl Arnold Rauers 8.8 (26.532 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Keep

Google notitie-app Keep is een fijne dienst waarmee je gemakkelijk vanaf meerdere apparaten je teksten en andere (aan)tekeningen bekijkt. Omdat het een Google-app is, krijgt ook Keep een nieuw ontwerp in de stijl van Material 3 Expressive. Die ontwerpstijl kondigde Google eerder dit jaar aan en het rolt geleidelijk uit naar verschillende apps.

Google Keep verandert nu mee met de kleuren van je telefoon en er zijn grote knoppen toegevoegd. Daarmee gaat de notitie-app van een vrij neutrale vormgeving (zoals je hierboven ziet) over naar een kleurrijk alternatief. Ook zijn animaties aangescherpt, passend bij Android 16.

Google Keep Google LLC 9.0 (1.956.903 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

