Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #35 2022)

Word de leider van een roedel wolven en een fijn alternatief voor Google. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Wolf Game: The Wild Kingdom

Wolf Game is een strategiegame, maar wel een hele bijzondere. Zoals de naam doet vermoeden kruip je in de huid van een wolf. Samen met je roedel jaag je op prooien. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want er komt een hoop strategie bij kijken. Je moet de andere wolven precies zo aansturen dat de prooi in je val loopt.

Verder neem je het zo nu en dan op tegen andere dieren en kun je samen met vrienden spelen door een alliantie (team) op te richten. Samen sta je immers sterker en ben je minder kwetsbaar in de forse spelwereld van Wolf Game: The Wild Kingdom. De game is gratis te spelen, maar er zijn wel in-app aankopen.

Wolf Game: The Wild Kingdom Special Gamez 9,2 (13.500 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Neeva Search

Google is de populairste zoekmachine ter wereld, maar er zijn meer dan genoeg goede alternatieven. Neem nou Neeva, dat sinds kort als Android-app te downloaden is. Deze zoekmachine zet vooral in op privacy. Neeva levert geen trackers mee en bespiedt haar gebruikers dus niet.

Bijkomend voordeel: Neeva toont geen advertenties. Men verdient geld met abonnementen. Door te betalen, krijg je meer functies. De (Nederlandse) zoekresultaten van Neeva zijn redelijk goed, maar nog niet op het niveau van Google. Dit komt waarschijnlijk (mede) omdat Google inmiddels heel veel over haar gebruikers weet en zo precies kan voorspellen waar jij naar op zoek bent.

Neeva Browser & Search Engine Neeva Gratis via Google Play via Google Play

3. Build Master: Unknownland

Hoe bouw je een beschaving op een andere planeet? Volgens mij heeft niemand het antwoord op deze vraag, maar in Build Master: Unknownland ga je een poging wagen. De aarde is uitgeput geraakt en daarom is de mensheid op zoek naar een tweede onderkomen. Eén probleem: jouw ruimteschip is gecrasht en voorlopig zit je vast op een onbekende planeet.

Je begint dus stukje bij beetje met het opbouwen van een nieuwe wereld. Van het bouwrijp maken van land, het planten van nieuwe soorten fruit en groente tot aan het bij elkaar sprokkelen van materialen: je draait er je hand niet voor om. Terwijl je de nieuwe samenleving vormgeeft, moet je ook nog op zoek gaan naar je medereizigers, die ergens in het universum rondzwerven.

Build Master: Unknownland WhatsFun 9,6 (11.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Stigma

De makers van Stigma hebben een duidelijk doel: het moet normaal worden om over mentale gezondheid te praten. Deze app draagt hieraan bij door een veilige omgeving te maken waarin je niet alleen je eigen verhaal kunt delen, maar ook dat van anderen aanhoren. Verder is het mogelijk om op elkaar te reageren en een hart onder de riem te steken.

De gedachte achter Stigma is mooi, maar de app is momenteel nog niet erg populair. Mocht je begaan zijn met de missie van het platform, dan is het echter zonder meer de moeite waard om een poging te wagen. Je moet wel een redelijk woordje over de grens kunnen spreken, want de voertaal op Stigma is Engels.

The STIGMA App STIGMA App Gratis via Google Play via Google Play

5. Wild Arena Survivors

Het bekende battle royale-concept van games als PUBG en Fortnite, maar dan op een tropisch eiland. In Wild Arena Survivors worden 40 overlevenden op een exotisch eiland losgelaten. Degene die als laatst overblijft, wint. Nieuw in het concept is dat de ‘deelnemers’ niet alleen elkaar een kopje kleiner moeten maken, maar ook de op het eiland aanwezige exotische dieren.

Je kunt Wild Arena Survivors ook als koppel spelen. Hoe verder je raakt, hoe meer punten je spaart. Deze punten kun je uitgeven aan nieuwe uitrusting en wapens. Ook is het mogelijk om nieuwe vaardigheden aan te leren. Je kunt in totaal uit 13 verschillende overlevenden kiezen om het spel mee te spelen.

Wild Arena Survivors Ubisoft Entertainment Gratis via Google Play via Google Play

Eerdere edities van de beste Android-apps en games: