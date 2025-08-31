De 5 beste Android-apps en -games van de week (#35 2025)

Zorg dat je voorbereid bent in een noodsituatie, ga het gevecht aan met monsters, bouw een mancave en kom in contact met je favoriete podcastmakers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 34

Het is weer tijd om terug te blikken op deze week en welke apps en games er in het nieuws voorbij kwamen. We zetten onze favoriete nieuwe spellen voor je op een rijtje en laten je weten welke apps in de Play Store zeker het downloaden waard zijn. Dat lees je allemaal in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. 112NL

Na de tragische dood van Lisa uit Abcoude is de Nederlandse app 112NL tienduizenden keren gedownload. De app bestaat al sinds 2022 en laat gebruikers contact opnemen met de Landelijke Meldkamer. Het totaal aantal downloads staat sinds deze week op 450.000. Dat is 20 procent meer dan voor de zaak Lisa in het nieuws kwam.

De app heeft verschillende manieren om contact op te nemen, waaronder een chatfunctie voor degenen die vanwege een onveilige situatie niet kunnen praten. Ook kunnen gebruikers die Nederlands niet als moedertaal hebben dat aangeven in de app, waarna meldingen worden vertaald om ze zo goed mogelijk te verwerken.

112NL Landelijke Meldkamer (LMS) 8.0 (592 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Crystal of Atlan

Crystal of Atlan is een samenwerking aangegaan met de animeserie Digimon Adventure. Ben je daar fan van? Dan kun je nu spelen als meerdere Digimon-monsters, zoals Agumon en Gatomon.

In de game speel je in verschillende klassen die je zelf kiest. Op basis van die keuze krijg je andere krachten voor ontzettend veel combo-mogelijkheden. Het spel ziet er fraai uit en biedt gevechten op land en in de lucht. Ga samen met je team op pad in de dungeons of strijd één tegen één in arena’s.

Crystal of Atlan Nuverse Games Gratis via Google Play via Google Play

3. Gemini

Gemini heeft een flinke upgrade gekregen deze week. Naast het genereren van afbeeldingen kan de AI nu ook foto’s bewerken. Deel je een (door AI gemaakte) foto, dan kan Gemini hier elementen van overnemen voor in nieuwe plaatjes. Zo plaats je een zwembad in je tuin, of kijk je hoe een nieuw kleurtje op de muur van je woonkamer zou staan.

ChatGPT had al een tijd zo’n functie aan boord, maar krijgt dus nu concurrentie. Test vooral zelf of het bij jou al werkt. Ook geinig: je kunt verschillende foto’s met elkaar combineren. Heb je een afbeelding van een hond en een persoon, dan zet Gemini ze voor je samen in één plaatje.

Google Gemini Google LLC 8.8 (10.477.149 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Dream Mancave

Merge Mansion is een populaire mobiele game, waarin je een oud landhuis opknapt door puzzels op te lossen. Wie het idee leuk vindt, maar het inrichten van een huis niet stoer genoeg vindt, kan een kijkje nemen bij Dream Mancave. Zoals de naam doet vermoeden, ga je hier met jouw droomhok aan de slag.

Het soort puzzels ken je wel van bijvoorbeeld Candy Crush. Je moet verschillende voorwerpen in rijen opstellen om deze te laten verdwijnen. Vervolgens wordt het speelveld gevuld met nieuwe voorwerpen en zo ga je door tot je het doel hebt behaald. Hoe meer je tegelijk wegspeelt, hoe hoger de scores en combo’s.

Dream Mancave – Match-3 Puzzel Y Factory Inc. Gratis via Google Play via Google Play

5. Podimo

Podcast en luisterboeken-app Podimo heeft een nieuwe functie gekregen: de Community Feed. Podcastmakers en luisteraars komen hiermee directer met elkaar in contact, bijvoorbeeld tussen de afleveringen door. Makers kunnen exclusieve content, updates en hoogtepunten delen. Luisteraars kunnen hierop reageren.

Nederland en Denemarken zijn de landen waar de nieuwe Feed als eerst uitrolt. Weet wel dat je hiervoor een betaald Podimo-abonnement moet hebben. Hiervoor betaal je minimaal 6,99 euro per maand. Je krijgt dan een Premium-abonnement.