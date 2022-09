Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #36 2022)

Verraders herkennen en je eigen treinsysteem opzetten. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Project Winter Mobile

Project Winter Mobile draait om vertrouwen. Samen met 7 andere medespelers kom je in een sneeuwstorm terecht en alleen door samen te werken maak je kans om het te overleven. Er is alleen een probleem: niet iedereen in de groep is eerlijk. Er zitten namelijk verraders tussen.

Deze achterdochtige teamgenoten doen er alles aan om onrust binnen de groep te zaaien en de ontsnapping te vertragen. De ‘eerlijke’ spelers moeten namelijk hout bij elkaar sprokkelen, op zoek gaan naar spullen (zoals eten) en erachter komen te ontsnappen.

Project Winter Mobile Boltrend Games Gratis via Google Play via Google Play

2. Lucky Luna

Langzaam maar zeker krijgt de gamesectie van Netflix steeds meer vorm. Lucky Luna is een atmosferische platformgame waarbij je de hoofdrolspeler (Luna) door een fraaie, maar verraderlijke wereld gidst. Je ontwijkt onder meer vallen, springt over obstakels en lost (relatief makkelijke) puzzels op.

De gameplay bestaat – naast klimmen, klauteren en springen – vooral uit het ontdekken van grotten en kerkers. De bediening van het spel is trouwens origineel, want je kunt Luna van de ene naar de andere kant laten glijden door over het scherm van je telefoon te swipen. Lucky Luna is alleen speelbaar voor Netflix-klanten.

Lucky Luna Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. Yu-Gi-Oh! Cross Duel

Er is een nieuwe game in het Yu-Gi-Oh!-universum verschenen. Cross Duel draait, zoals de naam doet vermoeden, om duelleren. Door kaarten op het spelbord te leggen roep je monsters op. Deze monsters kunnen zowel uitblinken in verdediging als aanval, of zelfs speciale krachten hebben. Wanneer de gezondheidsbalk van de andere speler de bodem raakt, win jij.

Cross Duel kun je alleen spelen, maar ook in groepsverband. Er zitten meerdere spelmodi in Cross Duel, zoals de modus waarbij je samen met 3 andere spelers een eindbaas moet verslaan. De game is vooral leuk voor liefhebbers van de serie.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL KONAMI 8 (4.690 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Pwned Report

Cybercriminaliteit neemt toe. Vrijwel wekelijks duikt er weer een nieuw malwarevirus op dat mensen probeert geld af te troggelen. De app Pwned Report helpt je niet bij de bescherming hiertegen, maar wel bij de opsporing. Het programma laat namelijk weten of je telefoon gehackt is.

Na het installeren van Pwned Report druk je simpelweg op de scanknop. Vervolgens kijkt de app of er verdachte apps of processen op je toestel worden uitgevoerd. Meestal is er niets aan de hand, maar soms adviseert Pwned om het een en ander na te kijken.

Pwned Report: Scan Your Device Pwned Report Gratis via Google Play via Google Play

5. Railbound

Railbound is een rustgevende puzzelgame die, hoe kan het ook anders, om treinen draait. Ieder level begint met een locomotief, twee vrachtwagons en wat treinrails. Aan jou de taak om deze rails zo te draaien dat er uiteindelijk een goed lopend treinnetwerk ontstaat.

Dit klinkt simpel, maar zoals het een goede puzzelgame betaamt is dit nog behoorlijk pittig. Je moet bijvoorbeeld ook rekening houden met de snelheid, want wanneer een trein te snel gaat verhoog je de kans op crashes.

Railbound Afterburn € 4,99 via Google Play via Google Play

Eerdere edities van de beste Android-apps en games: