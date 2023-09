De 5 beste Android-apps en -games van de week (#36 2023)

Maak foto’s nog mooier, kook de lekkerste recepten en ruim rotzooi op met de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Lightroom

De vakantieperiode zit er voor velen weer op, maar om nog een beetje van de mooie momenten te kunnen genieten, hebben we hier een fotobewerking-app voor je. Met Lightroom tover je je mooie vakantiekiekjes namelijk om tot de mooiste foto’s.

Download de app en importeer je foto’s naar keuze. Voeg gemakkelijk een vooraf ingesteld filter toe of ga zelf spelen met de belichting, kleuren en compositie. Maak bijvoorbeeld één deel van de foto’s gekleurd en de rest zwart-wit of verwijder ongewenste dingen uit je foto, zoals toeristen of afval. Succes met het maken van mooie plaatjes.

Lightroom video & fotobewerken

2. Empty

Voor wie heerlijk wil ontspannen, maar toch een beetje uitdaging zoekt, is er Empty. In deze puzzel-app ruim je digitale kamers op door voorwerpen te laten verdwijnen. Deze moeten daarvoor dezelfde kleur hebben als de achtergrond. Dat vergt soms wat extra denkvermogen.

Misschien het beste aan deze app is het feit dat ‘ie volledig gratis is. En dat betekent niet dat de game vol met advertenties zit, maar volledig wordt gefinancierd door donaties. Zo word jij tijdens het spelen helemaal niet gestoord. Mocht je het spel echt leuk vinden, overweeg dan natuurlijk zelf ook een kleine donatie te doen.

Empty.

3. Videoland

Het is de grootste Nederlandse streamingdienst: Videoland. Grote kans dat je al wel eens van deze app hebt gehoord. Hierop worden films en series geplaatst, waaronder een hoop exclusieve titels van RTL.

Weten welke echt het kijken waard zijn? Lees dan eens ons overzicht met de beste Videoland films en series. Daar lopen we verschillende titels voor je langs, zodat jij weet wat je echt moet zien. Veel kijkplezier!

Videoland

4. Super Status Bar

Met statusbalk op je smartphone zie je meldingen van apps, hoeveel batterij je nog hebt en hoe laat het is. Dat is handig, maar vrij statisch. Je kunt de balk namelijk voor veel meer doeleinden gebruiken met de app Super Status Bar.

Zo wijzig je bijvoorbeeld gemakkelijk het volume van je smartphone of de schermhelderheid door te vegen over je statusbalk. Ook kun je de balk tikken, dubbeltikken, swipen en ingedrukt houden voor meer handige snelle instellingen.

Super Status Bar - Aanpassen

5. Samsung Food

Houd jij van koken of kun je wel wat hulp gebruiken bij het koken? Probeer dan Samsung Food eens. De app biedt meer dan 166.000 recepten voor beginnende koks tot professionele chefs. Daarnaast gebruik je de app gemakkelijk als boodschappenlijstje en kun je je maaltijden inplannen.

Komt dit concept je bekend voor? Dat kan, want Samsung Food is de nieuwe naam van de app Whisk. Samsung nam de app in 2019 over en maakt nu de naamverandering. In de toekomst wil Samsung er zelfs een AI-functie aan toevoegen, die voedsel herkent en voedingswaarden daarvan optelt voor een goed dieet.

Samsung Food: Meal Planning

