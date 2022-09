Deze 3 Android-apps en games mag je niet missen (editie #37 2022)

Overleven op een verwoeste aarde en naar de maan gaan. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Lost Light

De testversie van Lost Light werd al door miljoenen mensen gespeeld en nu is het schietspel ook officieel verkrijgbaar. De post-apocalyptische game speelt zich af in 2040. De wereld is zo goed als verwoest en overlevenden wonen in ondergrondse bunkers. Ook wordt er hevig gevochten tussen rivaliserende groepen.

Aan jou de taak om de gevaarlijke zone heelhuids te verlaten. Dat doe je niet alleen door vijanden een kopje kleiner te maken, maar ook door slim gebruik te maken van de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld ook om vijanden heensluipen, in plaats van voor de frontale aanval te kiezen. Lost Light is een fantastische, maar veeleisende game. Niet iedere telefoon kan de grafische kracht van het spel aan.

Lost Light - PVPVE Netease Games Global 8,4 (186.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. MJ PDF Reader

Er zijn duizenden apps voor het openen van pdf-bestanden, maar toch is nieuwkomer MJ PDF Reader het bespreken waard. Dat komt vooral door het gebruikersgemak. De app is namelijk erg snel, zit minimalistisch (simpel) in elkaar en is, niet geheel onbelangrijk, helemaal gratis.

Bovendien beschikt MJ PDF Reader over enkele fijne trucjes. Hij onthoudt bijvoorbeeld op welke pagina je was gebleven en de donkere modus is prettig leesbaar in de avond. Ook tof: je kunt de bedieningsknoppen volledig verbergen waardoor het hele scherm in teken staat van het document dat je wil lezen.

MJ PDF Reader mudlej Gratis via Google Play via Google Play

3. Iron Marines Invasion

Iron Marines Invasion is het nieuwe geesteskind van Ironhide Studios, een bekroonde ontwikkelaar die vooral bekend is van de Kingdom Rush-games. In Iron Marines Invasion sta je aan het hoofd van een leger ruimtesoldaten die je door tientallen levels moet loodsen.

Ieder level is uniek en heeft een ander terrein, nieuwe vijanden en omstandigheden. Iron Marines Invasion valt het best te omschrijven als een tactische oorlogsgame. Het is belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over je strategie, anders valt je aanval in het niet. De game kost een paar euro, maar is zijn geld ruimschoots waard.

Iron Marines Invasion Ironhide Games 9,2 (1.770 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

Eerdere edities van de beste Android-apps en games: