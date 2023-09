De 4 beste Android-apps en -games van de week (#37 2023)

Maak muziek, check of je je eigenlijk wel goed voelt en versla vijanden in een arena. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Roto Force

Zin in een leuke, in de basis simpele, maar toch chaotische en uitdagende game? Dan zit je met Roto Force goed. In dit spelletje is het jouw doel om de tientallen tegenstanders te verslaan in een arena van een bepaalde vorm. Er is keuze uit verschillende wapens; van bom tot automatisch pistool.

Om deze wapens optimaal te gebruiken, moet je ook maximaal de vorm van het level benutten. De besturing van de Roto Force is simpel en het spel is vormgegeven in een 8-bit stijl. Goed om te weten: je kunt gratis een beginnetje maken en kijken of je de gameplay leuk vindt. Veel plezier!

Roto Force PID Games

2. Odido

Tele2- en T-Mobile-gebruikers kan het niet zijn ontgaan: je provider heeft een nieuwe naam en dat is Odido. We leggen je niet uit wat deze naamsverandering inhoudt, want daarvoor kun je beter ons eerdere artikel lezen. Maar met een nieuwe naam, komt ook een nieuwe app.

En het installeren van die nieuwe app raden we wel aan. Daarin vind je al je accountgegevens, zie je hoeveel data je nog over hebt en kies je eventueel een nieuw abonnement met de prijzen van Odido. Ook vind je hier chatbot die je vragen beantwoordt en vind je een hoop aanbiedingen op gadgets.

Odido Odido Netherlands BV

3. Rytmos

Ben jij muzikaal of houd je van een uitdagende puzzel? Bekijk dan eens Rytmos. Deze mobiele game voegt de twee elementen samen tot uitdagend spel. Al puzzelend doorloop je doolhoven van ritmes. Per onderdeel van een level ontgrendel je een deel van de muziek. Denk daarbij aan de bas, melodie of een beat.

Door de levels te halen breid je je verzameling aan albums uit en ontgrendel je muziekinstrumenten. Daarmee bedenk je vervolgens weer zelf een nieuwe beat om op je muziek te spelen. Deze muzikale mix van puzzels is zeker het proberen waard!

Rytmos Floppy Club Aps

4. Finch

Met een goede mentale gezondheid zit jij beter in je vel. De laatste tijd is mentale gezondheid daarom ook steeds beter bespreekbaar geworden. Merk je nou bij jezelf dat je moeite hebt met het verwerken van vervelende gedachtes, probeer dan eens de app Finch.

Met dit digitale huisdier ga je aan de slag om je beter te voelen. Het ziet er op het eerste gezicht misschien kinderlijk uit, maar door te zorgen voor je digitale huisdier, leer je ook zelf beter rustig blijven. Zo stel je doelen om gewoontes te stoppen, je ademhaling te controleren en krijg je inzicht in je gezondheid.

Finch: Self Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation

