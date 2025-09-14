De 5 beste Android-apps en -games van de week (#37 2025)

Voorkom een gameverslaving, ga op pad in Bagdad, luister muziek in hogere kwaliteit en leer beter leren.

Dit zijn de beste apps en games van week 37

Het was weer een week vol nieuwe apps- en games. Er werden vooral handige functies toegevoegd aan bekende apps, maar ook nieuwe games werden geïntroduceerd. Wij zetten de vijf beste voor je op een rijtje, zodat jij weet wat je kunt downloaden.

1. PlayStation Family

Gamen jouw kinderen (of je partner) graag op een PlayStation 4 of 5, maar wil je niet dat het uit de hand loopt? Bekijk dan de PlayStation Family-app. De applicatie is deze week verschenen, geeft je inzicht op het PlayStation-gebruik van je familieleden en laat je een timer instellen.

Nadat je een kinderaccount hebt ingesteld, bepaal je vanuit de app wanneer de console gebruikt kan worden. Vanaf de PlayStation kan gevraagd worden om extra tijd, wat je vervolgens via de app kunt goed- of afkeuren. Ook handig: met het bestedingslimiet geef je jouw geliefden een soort zakgeld, wat zij vervolgens kunnen spenderen.

PlayStation Family PlayStation Mobile Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Medieval Baghdad

Heb jij Assassin’s Creed Mirage uitgespeeld? Of ben je gewoon fan van de wereld? Check dan eens de nieuwe Medieval Baghdad-game van Activision. Het is een soort point-and-click-ervaring waarin je op pad gaat in Bagdad om mensen te helpen die je nodig hebben.

Je leert over de geschiedenis en onderzoek historische locaties. Geinig, want het werkt als een soort Google Street View in de game-wereld. Je kunt het spel downloaden in de Play Store of spelen op je laptop via de speciale web-app.

Medieval Baghdad Ubisoft Limited Gratis via Google Play via Google Play

3. Spotify

Spotify is deze week een stuk beter geworden voor verfijnde luisteraars. De populairste streamingdienst voor muziek ondersteunt nu namelijk hi-res audio, oftewel muziek met minimale compressie en daardoor betere geluidskwaliteit. In de app zie je welke nummers dit ondersteunen.

Ook is het belangrijk dat je koptelefoon of draadloze oordopjes hi-res ondersteunen, al is dat bij de meeste nieuwe producten wel het geval. Via de instellingen van Spotify stel je het in, dus bekijk de afbeelding hierboven.

Je betaalt overigens niet extra voor deze functie, want iedereen met een Premium-account heeft er toegang tot.

Spotify: Muziek en podcasts Spotify AB 8.6 (34.100.592 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Dragon Ball Gekishin Squadra

Dragon Ball Z-fans opgelet: Dragon Ball Gekishin Squadra is een nieuwe game waarin je de strijd aangaat in 4-tegen-4 gevechten. Kies je favoriete personages en werk samen met vrienden om de overwinning te behalen. Ieder personage heeft zijn eigen voordelen, zoals extra schade doen of beter klappen opvangen.

Je kunt de personages aanpassen met skins en speciale animaties. De game ondersteunt cross-platform spelen, zodat je met vrienden op pc, console en mobiel kunt vechten. Weten jij en je maten strategisch na te denken en de overwinning te pakken?

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Bandai Namco Entertainment Inc. 8.6 (24.756 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. NotebookLM

Onze favoriete AI-tool wordt nog handiger, met name voor studenten. Sinds deze week is het in NotebookLM mogelijk om spiekbriefjes en toetsen te laten maken op basis van de gedeelde bronnen, zoals bijvoorbeeld het lesboek.

Je kiest de moeilijkheidsgraad en het aantal vragen dat je wil, waarna je een gepersonaliseerde oefentoets krijgt voorgeschoteld.

Het fijne aan NotebookLM is dat ‘ie alleen antwoorden genereert op basis van bronnen die je zelf toevoegt. De AI gaat dus niet “hallucineren” met informatie van het internet.

Kan jouw kind wel een zetje in de rug gebruiken om te leren voor een aankomend tentamen? Help ze dan bij het instellen van NotebookLM.

Google NotebookLM Google LLC 9.4 (28.575 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?