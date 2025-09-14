Samsung Galaxy S25 FE nu met Galaxy Watch7 (t.w.v. €369) cadeau!

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#37 2025)

Tim Ligterink
Tim Ligterink
14 september 2025, 15:11
3 min leestijd
De 5 beste Android-apps en -games van de week (#37 2025)

Voorkom een gameverslaving, ga op pad in Bagdad, luister muziek in hogere kwaliteit en leer beter leren.

Dit zijn de beste apps en games van week 37

Het was weer een week vol nieuwe apps- en games. Er werden vooral handige functies toegevoegd aan bekende apps, maar ook nieuwe games werden geïntroduceerd. Wij zetten de vijf beste voor je op een rijtje, zodat jij weet wat je kunt downloaden.

1. PlayStation Family

Gamen jouw kinderen (of je partner) graag op een PlayStation 4 of 5, maar wil je niet dat het uit de hand loopt? Bekijk dan de PlayStation Family-app. De applicatie is deze week verschenen, geeft je inzicht op het PlayStation-gebruik van je familieleden en laat je een timer instellen.

PlayStation Family
PlayStation Family
PlayStation Family
PlayStation Family
PlayStation Family
PlayStation Family

Nadat je een kinderaccount hebt ingesteld, bepaal je vanuit de app wanneer de console gebruikt kan worden. Vanaf de PlayStation kan gevraagd worden om extra tijd, wat je vervolgens via de app kunt goed- of afkeuren. Ook handig: met het bestedingslimiet geef je jouw geliefden een soort zakgeld, wat zij vervolgens kunnen spenderen.

PlayStation Family

PlayStation Family

PlayStation Mobile Inc.

Gratis via Google Play

2. Medieval Baghdad

Heb jij Assassin’s Creed Mirage uitgespeeld? Of ben je gewoon fan van de wereld? Check dan eens de nieuwe Medieval Baghdad-game van Activision. Het is een soort point-and-click-ervaring waarin je op pad gaat in Bagdad om mensen te helpen die je nodig hebben.

Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad
Medieval Baghdad

Je leert over de geschiedenis en onderzoek historische locaties. Geinig, want het werkt als een soort Google Street View in de game-wereld. Je kunt het spel downloaden in de Play Store of spelen op je laptop via de speciale web-app.

Medieval Baghdad

Medieval Baghdad

Ubisoft Limited

Gratis via Google Play

3. Spotify

Spotify is deze week een stuk beter geworden voor verfijnde luisteraars. De populairste streamingdienst voor muziek ondersteunt nu namelijk hi-res audio, oftewel muziek met minimale compressie en daardoor betere geluidskwaliteit. In de app zie je welke nummers dit ondersteunen.

Spotify lossless audio inschakelen

Ook is het belangrijk dat je koptelefoon of draadloze oordopjes hi-res ondersteunen, al is dat bij de meeste nieuwe producten wel het geval. Via de instellingen van Spotify stel je het in, dus bekijk de afbeelding hierboven.

Je betaalt overigens niet extra voor deze functie, want iedereen met een Premium-account heeft er toegang tot.

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify AB

Gratis via Google Play

4. Dragon Ball Gekishin Squadra

Dragon Ball Z-fans opgelet: Dragon Ball Gekishin Squadra is een nieuwe game waarin je de strijd aangaat in 4-tegen-4 gevechten. Kies je favoriete personages en werk samen met vrienden om de overwinning te behalen. Ieder personage heeft zijn eigen voordelen, zoals extra schade doen of beter klappen opvangen.

[DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA] Announcement Trailer

Je kunt de personages aanpassen met skins en speciale animaties. De game ondersteunt cross-platform spelen, zodat je met vrienden op pc, console en mobiel kunt vechten. Weten jij en je maten strategisch na te denken en de overwinning te pakken?

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

Bandai Namco Entertainment Inc.

Gratis via Google Play

5. NotebookLM

Onze favoriete AI-tool wordt nog handiger, met name voor studenten. Sinds deze week is het in NotebookLM mogelijk om spiekbriefjes en toetsen te laten maken op basis van de gedeelde bronnen, zoals bijvoorbeeld het lesboek.

Je kiest de moeilijkheidsgraad en het aantal vragen dat je wil, waarna je een gepersonaliseerde oefentoets krijgt voorgeschoteld.

Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM
Google NotebookLM

Het fijne aan NotebookLM is dat ‘ie alleen antwoorden genereert op basis van bronnen die je zelf toevoegt. De AI gaat dus niet “hallucineren” met informatie van het internet.

Kan jouw kind wel een zetje in de rug gebruiken om te leren voor een aankomend tentamen? Help ze dan bij het instellen van NotebookLM.

Google NotebookLM

Google NotebookLM

Google LLC

Gratis via Google Play

