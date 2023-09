De 5 beste Android-apps en -games van de week (#38 2023)

Ontdek nieuwe muziek, walkie talkie met je vrienden of vecht met grote kleine robots. Dit zijn de vijf beste Android-apps en -games van deze week.

1. Swipefy for Spotify

Het is veruit de populairste muziekstreamingdienst in Nederland: Spotify. De app doet er veel aan om nieuwe muziek aan te bieden op basis van wat jij leuk vindt, bijvoorbeeld met gepersonaliseerde afspeellijsten en ‘smart shuffle’. Swipefy for Spotify doet daar nog een schepje bovenop.

Veel luisteraars zullen nieuwe nummers op Spotify beoordelen op de eerste paar seconden, terwijl het leukste deel van een nummer misschien pas later komt.

Swipefy laat je daarom de beste fragmenten van een nummer horen, waarna jij deze beoordeelt door te swipen. Doordat je Spotify-account gekoppeld is, sla je gemakkelijk nummers op die je tof vindt. Veel luisterplezier!

Swipefy for Spotify Swipefy LLC 9,2 (1.623 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Little Big Robots. Mech Battle

Houd jij van mobiele games vol actie? Probeer dan eens Little Big Robots. Mech Battle uit. In dit spel vecht je als een gepantserde robot tegen andere online spelers. Iedere robot heeft een andere set wapens met zijn eigen voor- en nadelen. Ga je voor precisie of kracht?

Je hebt keuze uit verschillende game-modi, bijvoorbeeld vier tegen vier, ieder voor zich of een battle royale, waar jij als laatste moet overblijven. Je kunt natuurlijk ook online met vrienden spelen om samen de vijand te overwinnen.

Little Big Robots. Mech Battle UPWAKE.ME 8,6 (23.525 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Buz

Speelde jij vroeger ook met walkie talkies? Dan hebben we goed nieuws voor je, want met de app Buz stuur je gemakkelijk en op ieder moment spraakopnames naar vrienden en familie. Je hoeft de app niet open te hebben staan om een bericht te sturen of ontvangen. Zo verzend of krijg je een boodschap op het juiste moment.

Het werkt heel simpel: voeg je vrienden toe en begin te praten via de app, notificatiebalk of pop-up. De ontvanger hoort direct wat je zegt. Heb je een boodschap gemist? Geen probleem, want via de chatfunctie luister je gemakkelijk alle spraakopnames van een (groeps)chat terug.

Buz - Buz me now! INTERFUN PTE. LTD. 9,8 (2.394 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Satisgame

Houd jij van spullen die netjes recht liggen, bubbeltjeplastic knijpen of het poppen van popcorn? Dat en meer ‘satifying’ dingen doe je in het rustgevende mobiele spel Satisgame. De app zit vol met makkelijke activiteiten die je dag misschien net een tikkeltje fijner maken.

Maar vergis je niet. Hoewel de game simpel oogt, kan het soms best een uitdagend spelletje zijn. Ga die uitdaging zelf maar aan en download de Satisgame in de Google Play Store. Hopelijk kom je zo van stress of verveling af.

Satisgame Molehole 7,8 (16.252 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. PS Remote Play

PlayStation-bezitters opgelet, want de PS Remote Play-app is geüpdatet. Met deze app stream je games vanaf je PlayStation 4 of 5 naar je mobiele telefoon, maar sinds kort kun je ook streamen naar je Chromecast met Google TV. Zo speel je PlayStation-games gemakkelijk op meerdere beeldschermen in je huis.

De nieuwe functie is verwerkt in de PS Remote Play-app in de Play Store. Let erop dat je een Chromecast met Google TV 4K hebt en geen HD-variant. Daarnaast heb je natuurlijk een PlayStation 5 en controller nodig. Voor meer details lees je ons recente artikel. Remote Play klaar? Gamen maar!

PS Remote Play PlayStation Mobile Inc. 4,8 (102.626 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

