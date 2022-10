Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #39 2022)

Aan het hoofd staan van een voetbalclub en trefballen in een droomwereld. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Soccer Manager 2023

Heb jij altijd het nodige op te merken tijdens een potje voetbal? In Soccer Manager 2023 kruip je in de huid van een coach en sta je aan het hoofd van een professionele club. Je gaat onder meer over de opstellingen, speltactieken, het aankoopbeleid en het leiden van de trainingen.

Nieuw dit jaar is dat je ook een eigen club kunt maken. Deze start in de laagste divisie en aan jou de taak om te promoveren naar het hoogste niveau. Soccer Manager 2023 is gratis, maar er zijn wel in-app aankopen.

→ Download Soccer Manager 2023 in de Google Play Store (gratis, met in-app aankopen)

Soccer Manager 2023 - Football

2. Desta: The Memories Between

De makers van Monument Valley zijn terug met een nieuw pareltje. Desta: The Memories Between speelt zich af in een kleurrijke droomwereld waarin personages allerlei vraagstukken op het gebied van persoonlijkheid, seksualiteit en gender verkennen. Het beladen verhaal wordt zo nu en dan onderbroken door een rode draad van het spel: trefbal.

Om verder in Desta te komen, moet je namelijk trefbal spelen. Tijdens deze potjes kom je allerlei andere interessante karakters tegen die je hier en daar een trucje leren. Desta is gratis speelbaar voor Netflix-abonnees en 3 procent van de omzet gaat naar jongerenorganisaties.

Desta: The Memories Between

3. Justune

Justune is een app om snaarinstrumenten mee te stemmen. Niets meer, niets minder. Je opent de app, selecteert een instrument en Justune werkt hoe je de gitaar, bass of ukele stemt.

De app herkent welke snaar je probeert te stemmen en heeft meer dan 1000 stemmingen. Ook fijn: er zitten geen advertenties in Justune. In plaats daarvan kost de app eenmalig 1,09 euro.

Justune Guitar Tuner

4. Oxenfree

Netflix heeft afgelopen week nog een game aan haar collectie toegevoegd: Oxenfree. Dit gelauwerde spel verscheen voor het eerst in 2016, maar is nu opgepoetst en opnieuw uitgebracht voor Android (en iOS). Oxenfree draait om Alex, een rebellerende tiener die samen met haar stiefbroer Jonas overnacht op een mysterieus, militair eiland.

Tijdens de nacht komen de twee in contact met een geest. Vanaf daar begint het verhaal van Oxenfree. De gameplay bestaat vooral uit het kiezen van dialogen, waardoor je verder in het verhaal komt. Oxenfree is gratis voor Netflix-abonnees.

OXENFREE: Netflix Edition

5. Dynamic Island

Het is dé kartrekker van de iPhone 14 Pro: Dynamic Island. Dit balkje verbergt de scherminkeping en kan onder meer meldingen laten zien. Het eiland laat je onder meer van muziek wisselen, of berichten inzien. Je kon erop wachten dat iemand de kenmerkende Apple-functie naar Android zou brengen en dat is nu gebeurd.

Deze app, die de weinig mysterieuze naam Dynamic Island draagt, kun je helemaal naar eigen wens instellen. Het is onder meer mogelijk om aan te geven welke apps gebruik kunnen maken van het eiland, hoe groot het balkje moet zijn en hoe deze zich gedraagt bij aanrakingen.

→ Download Dynamic Island in de Google Play Store (gratis)

Dynamic Island - dynamicSpot

