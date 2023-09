De 5 beste Android-apps en -games van de week (#39 2023)

Tel je stappen, los puzzels of ga het gevecht aan met een tank. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Club Pathé

Ben jij een filmfanaat? Dan kijk je vast en zeker weleens een film bij of via Pathé. Voorheen kon je je gratis aanmelden bij Pathé All Stars. Door je hierbij aan te sluiten krijg je toegang tot vouchers, spaar voor korting en is de vierde film waar je heen gaat zelfs gratis.

Nu is All Stars omgedoopt tot Club Pathé en in de basis blijft het concept hetzelfde. Met de app spaar je voor punten die je kunt inzetten voor gratis snacks of drankjes, vouchers en prijsvragen. Ga jij vaker naar de film? Dan is het downloaden van Club Pathé een aanrader.

Club Pathé Pathé Theatres BV 4,6 (921 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. War Thunder Mobile

War Thunder is voor gamers geen onbekende titel. Deze game is altijd gratis te spelen geweest op de pc en console. Sinds kort is de app ook beschikbaar voor smartphones en tablets. Zo waan je je ineens in een oorlogsgebied vol tanks, gevechtsvliegtuigen en marineschepen.

De game gebruikt modellen van militaire voertuigen die echt in oorlogen zijn gebruikt. Daarnaast kies je zelf welke type munitie je gebruikt, of je in de aanval of verdediging gaat en met wie je speelt. Tot slot ziet het spel er ook nog eens grafisch tof uit voor een mobiele game. Succes soldaat!

War Thunder Mobile Gaijin Distribution KFT 9 (58.741 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Fitbit

Fitbit-gebruikers opgelet: de Fitbit-app is bijgewerkt! Dat is de applicatie waarmee je je Fitbit-smartwatch koppelt aan je smartphone en waarin je alle verzamelde gezondheidsdata vindt. Zo zie je je laatste work-outs, hoeveel stappen je zet en hoe je geslapen hebt.

Fitbit is in 2021 overgenomen door Google. Het is daarom geen toeval dat de Fitbit-app nu is vormgegeven in de Material You-stijl van Android 12 en nieuwer. Maar geen stress, want je ziet natuurlijk nog steeds alle belangrijke informatie in de app.

Fitbit Fitbit LLC 7,2 (1.022.688 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. circloO

Heb je even wat ontspanning nodig? Weg van felle kleuren en meldingen, maar toch zin in wat uitdaging? Dan biedt circloO een leuke oplossing. In deze app van Nederlandse bodem is het jouw doel om puzzels te halen door middel van verschillende attributen in een cirkel.

Een tof element is dat je daarbij gebruikmaakt van natuurkunde. Om duidelijker te zijn: zwaartekracht en momentum. Ook de attributen in de cirkel werken met deze wetten van natuurkunde, wat het soms lastig maakt om een level te halen. Kijk maar eens of het je lukt!

circloO - Physics Puzzel Florian van Strien 9,2 (10.435 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Cow Evolution

‘En als je dan twee koeien samenvoegt, ontstaat er een grotere of eentje met twee koppen of heel lange benen!’. Zo ging het er waarschijnlijk aan toe bij de pitch voor Cow Evolution. Deze mobiele game heeft een absurd concept, maar het spel zelf is erg intuïtief.

Door twee koeien te combineren, speel je een andere vrij. Met twee van die nieuwe ontgrendel je weer een ander. En zo ga je door totdat je zelfs buitenaardse koeien hebt. Niet helemaal duidelijk? Check de game dan via de knop hieronder.

Cow Evolution: Het Koe-spel Tapps Games 8,8 (602.501 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games: