De 4 beste Android-apps en games van de week (#4 2023)

Een verslavende skateboardgame en dikke katten bedienen. Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Perfect Grind

Verrassend verslavend: dat is Perfect Grind in een notendop. Deze hommage aan de bekende Tony Hawk-games van vroeger is uitgebracht door dezelfde uitgever als Alto’s Odyssey, één van de beste smartphonegames ooit. Perfect Grind ziet er simpel uit, maar is verrassend lastig én verslavend.

Het kost bijvoorbeeld wat tijd om de (touchscreen)bediening onder de knie te krijgen, maar zodra het zover is merk je hoe verslavend het is om combinaties van sprongen en trucjes te maken. Perfect Grind is gratis, maar voor een klein bedrag koop je de advertenties af.

Perfect Grind Noodlecake Gratis via Google Play via Google Play

2. Boxville

Boxville is tegelijkertijd een puzzelspel en animatiefilm. De filmgame is gemaakt om spelers tot rust te brengen en heeft daarom rustige gameplay. Boxville is een zogeheten ‘point & click’-game; je bestuurt het hoofdpersonage door ergens op het scherm te tikken.

Over de personages gesproken, je kruipt in de huid van Blue Can. Dit blauwe blikje is zijn beste vriend verloren tijdens een aardbeving en gaat op avontuur. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want Boxville ligt in het puin. Nog een geinig detail: alles in deze game is handgetekend.

Download Boxville in de Google Play Store (gratis demo)

Boxville Demo Triomatica Games Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. KartRider: Drift

Ben je gek op Mario Kart, maar heb je geen Nintendo-console in huis? Probeer dan KartRider: Drift eens. Deze game heeft dezelfde opzet en kenmerken, maar dan in een andere grafische stijl. Je kunt kiezen uit meerdere parcours (ieder met een eigen thema) en neemt het op tegen zeven andere racers.

Tegenstanders versla je niet alleen door goed te racen, maar ook door bijvoorbeeld de weg te versperren en zo anderen te dwarsbomen. Verder kun je kiezen uit meerdere karts en deze naar hartenlust personaliseren.

KartRider: Drift NEXON Company 5,2 (13.404 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Cat Snack Bar

Zo gelaagd en diepgaand als Boxville is, zo oppervlakkig is Cat Snack Bar. Dat is overigens geen kritiek, want het concept achter deze restaurantgame is simpel, maar heel vermakelijk: dikke katten te eten geven.

Jij bent eigenaar van een restaurant en neemt bestellingen van katten op. Vervolgens maak je deze gerechten klaar en ga je door naar de volgende harige klanten. Het uiteindelijke doel van Cat Snack Bar is om je restaurant steeds groter en beter te maken.

Cat Snack Bar TREEPLLA 9,4 (16.039 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees ook eerdere edities van de beste Android-apps en -games: