De 4 beste Android-apps en -games van de week (#4 2024)

Bouw een kraan, check je internetprovider in een nieuwe stijl en laad je auto op bij iedere laadpaal. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 4 in 2024

Bijna alles wat je op je smartphone doet, gaat via apps. Iedere zondag zet Android Planet de beste apps voor je op een rijtje: van handige tot leerzame apps en van uitdagende tot ontspannende games. Ook deze week staan er weer vier voor je klaar, dus lees rustig verder.

1. Tiny Construction

Heb jij praktisch inzicht? Bouw dan je eigen kraan in Tiny Construction. In de game navigeer je over de bouwplaats in een zelfgebouwde kraan, met onderdelen die je zelf verdiend en ontgrendeld hebt. Blijft je bouwwerk staan? Dan verdien je onderweg klauwen met geld.

Je bouwt je kraan in een speciale editor. Hierbij maak je gebruik van allerlei materialen, zoals kabels, touwen, balken en meer. Zo houd jij je kraan rechtop terwijl je missies uitvoert op het robuuste terrein. De nieuwe retro-vormgegeven game is nu te downloaden in de Play Store.

Tiny Construction: Crane Craft yelaex Gratis via Google Play via Google Play

2. MijnKPN

KPN is één van de grootste telecomproviders in Nederland en als klant van KPN houd jij je contract, uitgaven en datagebruik gemakkelijk bij in de MijnKPN-app. De applicatie heeft nu een update gekregen. Zo is er een nieuw overzichtsscherm voor al je gegevens in één oogopslag.

Ook is het ontwerp van de MijnKPN-app aangepast en zijn bepaalde app-functies op een andere plek te vinden. Om er zeker van te zijn dat je de weg kunt vinden, krijg je bij het openen van de app een rondleiding. Verder verzekert KPN je dat alle handige functies uit de app nog hetzelfde werken.

MijnKPN KPN 8,6 (41.833 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. FashionVerse

Ben jij een echte mode-expert? Bekijk dan eens de game FasionVerse. Kleed modellen aan in jouw stijl, stijg in volgers en word de beste in de competitie. Elke dag verschijnt er een nieuwe uitdaging waarin jij de beste outfit moet uitzoeken.

Is jouw stijl niet te beschrijven? Dan kun je jouw fantasie de vrije loop laten in de trendsetter-modus. Wie heeft het beste gevoel voor fashion? Daar stemt iedereen aan mee. De game is sinds deze week te downloaden in de Play Store en al behoorlijk populair.

FashionVerse: Fashion Makeover Tilting Point 8,6 (3.100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Fastned

Gebruik jij een elektrische auto? Dan ben je vast bekend met Fastned. Het is een enorme speler op het gebied van snelladen in Europa en is van Nederlandse bodem. De snellaad-partij toont sinds deze week ook opladers van andere laadpaalmaatschappijen in de Fastned-app.

Handig, want voorheen moest je een andere app openen als er bij Fastned geen plek meer was. Fastned noemt de app nu e-inclusive. De Fastned-app is ook met Android Auto te gebruiken, inclusief laadpalen van andere partijen. Let bij het gebruiken van de app onderweg natuurlijk op dat je niet afgeleid raakt.

Fastned Fastned 9,4 (1.636 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

