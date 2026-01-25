De 5 beste Android-apps en -games van de week (#4 2026)

Een veelzijdig dobbelspelletje, de beste voorbereiding voor je Engelse toetsen, een ezelsoor voor je smartphone en een surrealistisch onderwateravontuur.

Dit zijn de beste apps en games van week 4

Deze editie van de beste apps en games hebben we gefocust op lezen en taal. Van een e-readerapp die jou weer aan het lezen krijgt, tot een fijne app om een Engels examen voor te bereiden. Maar, we hebben ook weer leuke spellen. Je vindt ze in de Play Store.

1. DogEar

Lees jij graag en krijg je geen genoeg van bepaalde citaten van je favoriete schrijvers? Zet ze op je telefoon met de handige nieuwe app DogEar. Vreemde naam? Nee hoor, dog-ear is Engels voor ‘ezelsoor’. Je weet wel: zo’n omgeslagen hoek van een pagina.

Het concept is eenvoudig: DogEar is in feite een widget die citaten uit je favoriete boeken op je startscherm of vergrendelingsscherm vastzet. Omdat je de widget helemaal naar jouw smaak inricht, geeft het een unieke uitstraling aan je scherm.

DogEar: Widget met boekcitaten Arta Dev Gratis

2. Rollit!

De simpelste spelletjes zijn vaak het leukst. Met Rollit! heb je een dobbelspelletje te pakken waarbij de dobbelsteen nooit van de tafel valt. Na iedere worp (één simpele tik op je scherm) wordt er een grappige uitdaging, leuke vraag of minispel geactiveerd.

Er zijn twee spelmodi: de flashmodus om na het gooien direct te spelen. Of je kiest de partymodus: hierbij voeg je eerst een bepaald aantal spelers en rondes toe. Wie scoort de meeste punten? Rollit! is een geinige app om met vrienden of familie te ontdekken.

Rollit! - Party game Clearforge Studio Gratis

3. Englisten

Taalapps zijn niets nieuws, maar hebben vaak wel hun eigen insteek. Dat geldt zeker ook voor Englisten, de nieuwste taalapp die wij konden vinden. Deze is ontwikkeld als voorbereiding voor TOEFL en IELTS, twee bekende internationale Engelse taaltoetsen.

Deze testen zijn vaak nodig voor studie, werk of emigratie. Van de twee testen wordt IELTS het meest gebruikt in Europa. Maar, ook als je niet voor je werk of studie een test moet doen, biedt de app genoeg interessante content om jouw Engels op te krikken.

Englisten:Get Pronounce & Read Hasbi Sevinç Gratis

4. Silt

Weet jij niet wat thalassofobie is? Nou, na het spelen van Silt wel hoor! Deze fobie heeft te maken met diepe watermassa’s zoals oceanen, voortkomend uit de angst voor wat er zich onder het wateropvlak allemaal bevindt. In de game Silt is dat een heleboel …

Dit surrealistische avontuur onder water is geheel in zwart-wit, waardoor het een griezelige sfeer krijgt. Je gaat als duiker op ontdekking naar het oppervlak om puzzels op te lossen. Maar pas op voor die enge zeedieren. Een bijzonder spel om in te duiken!

SILT Snapbreak 8.4 (4.468 reviews) Gratis

5. Seriatim Reader

Wil jij meer lezen in 2026? Pak je Android erbij en installeer Seriatim. Deze e-readerapp maakt van lezen in een rustige ervaring. Dat doet de app door boeken op te splitsen in afzonderlijke zinnen met het idee om de aandacht van de lezer beter vast te houden.

Een andere interessante feature van Seriatim is de toevoeging van percentages bij de hoofdstukken van een boek. Zo zie je gemakkelijk hoeveel je al gelezen hebt en krijg je meer motivatie om de volle honderd procent te halen door het boek echt uit te lezen.

Seriatim Reader Invisible Hours UG (haftungsbeschränkt) Gratis

