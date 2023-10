De 5 beste Android-apps en -games van de week (#40 2023)

Speel in de Champions League, haal een eitje bij de lokale boer of ga er even 20 minuutjes op uit. Dit zijn de beste, leukste en handigste Android-apps en -games van deze week.

1. EA Sports FC Mobile 24

Fanatieke gamers hebben het natuurlijk meegekregen: deze week is EA Sports FC 24 uitgebracht. Koop je de game nou niet op je console of pc? Dan kun je in de Google Play Store terecht, want ook de FC Mobile-app van EA Sports is geüpdatet naar de nieuwste editie.

De grootste verbeteringen dit jaar zitten hem in het nieuwe schietsysteem. Je bepaalt zelf hoe hard je een tackle, shot of pass doet. Daarnaast zijn de gebruikelijke gamemodi aanwezig. Stel je ultieme team samen, speel een snelle pot of bouw aan je voetbalcarrière. Tot slot ziet de game er ook weer een beetje beter uit dankzij de verbeterde graphics.

EA SPORTS FC™ MOBILE 24 ELECTRONIC ARTS 9 (14.304.931 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Ommetje

Misschien ben je wel bekend met de Ommetje-app. Het is een initiatief van de Hersenstichting om mensen actiever te maken. Volgens onderzoek heeft fysieke beweging een positieve invloed op je hersenfitheid. Met de Ommetje-app maak je van een ommetje een gewoonte en hij is nu vernieuwd.

De app geeft je meldingen om er dagelijks even op uit te gaan in de frisse lucht. Dit kan op verschillende niveaus. Zelfs een rondje van vijf minuten telt al mee. Vervolgens deel je je ommetjes met vrienden en familie, of bekijk je je plaats in de landelijke ranglijsten. Wil je een ommetje als gewoonte maken? Dan stel je ook gemakkelijk een weekdoel in. Wandel ze!

Ommetje lopen The Perfect Wave 8,6 (6.095 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Molecano

Combineer je Scrabble met een 2D-game als Pokémon Red, dan krijg je Molecano. De levels in deze verticale game doorkruis je door woorden te maken met beschikbare letters. Zo verzamel je power-ups, versla je tegenstanders en ontwijk je bommen.

Niet alleen het maken van woorden is een uitdaging. Ook het plaatsen van de woorden op de juiste locatie is een tactisch spel. Je zult dan ook zeker af en toe een level opnieuw moeten opstarten. Door levels te halen speel je ook nog eens nieuwe personages vrij. Letters klaar? Puzzelen maar!

Molecano Thomas K Young Gratis via Google Play via Google Play

4. De Groene Winkelkar

Ben jij benieuwd waar je eten vandaan komt? Met deze app van Nederlandse bodem hopen de ontwikkelaars het draagvlak tussen boer en consument te vergroten. Waar men vroeger melk dronk van de lokale melkfabriek, is die afstand nu een stuk groter geworden.

De app werkt twee kanten op. Allereerst kun je per meewerkende boer of tuinder zien waar zijn of haar product verkocht wordt. Andersom kun je ook zien waar ondersteunde producten in de app vandaan komen. Zo ga je hopelijk bewuster op zoek naar je boodschappen.

De Groene Winkelkar Shoutem Gratis via Google Play via Google Play

5. Sky Islands

‘Een soort 2D Mario Bros, maar dan met 3D elementen’. Dat lijkt de inspiratie van de makers van Sky Island. Op het eerste gezicht heeft de game een herkenbare 2D-stijl, waarbij je obstakels ontwijkt, over gaten springt en vijanden verslaat. Maar met een druk op de knop verandert de simpele platte wereld in een 3D-game.

Dat geeft een geheel ander aspect aan Sky Islands. Want door over te schakelen naar 3D, vind je verborgen uitwegen voor een level. Verder spreekt de retro-ogende game voor zich. Benieuwd? Download het spel dan via de knop hieronder.

Sky Islands NEUTRONIZED Gratis via Google Play via Google Play

