De 5 beste Android-apps en -games van de week (#40 2025)

Deze week drie bekende apps met belangrijke updates en twee gloednieuwe games om eens te proberen. Geef jouw telefoon of tablet weer een fijne update met ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 40

Week 40 is alweer bijna voorbij. Maar niet voordat we je trakteren op nieuwe games en updatenieuws van enkele grote apps. Jij bent vast benieuwd, dus lees er hieronder alles over en download/update ze gelijk in de Play Store.

1. Spotify

Deze week was er weer volop Spotify-nieuws. Want door een nieuwe update verbeter je het algoritme van jouw Spotify. Het gaat om de optie om specifieke nummers of playlists uit te sluiten van je muzieksmaakprofiel. Hoe je dit precies instelt, lees je in ons uitgebreide nieuwsartikel van afgelopen week.

Het goede nieuws is dat iedereen met een Spotify-account de nieuwe feature op ieder device kan verwachten. Dus ook als gratis gebruiker van het streamingplatform. Maar er is sinds deze week nog meer te beleven met Spotify. Want de Spotify Mixing Tool (exlusief voor Spotify Premium) maakt van dj’en een makkie.

2. Junkineering

Overleven tussen de futuristische robots in kleuren die van je scherm spatten? Je doet het in het spel Junkineering. Bouw robots van afval en ga daarmee het gevecht aan in de verschillende arena’s. Die staan stuk voor stuk bol van de chaos.

De makers van de game hebben met Junkineering een universum gecreëerd waarin alles bruikbaar is: stel je personage samen uit wat je maar wil. Het spel in 3 woorden? Chaos, machines, improvisatie. Leuk feitje: je kunt Junkineering ook op de pc spelen.

3. Google Home

Ook de Google Home-app is sinds deze week flink aangepakt. In een grote update krijgt de app een nieuwe interface met drie tabbladen: ‘Home’, ‘Activiteiten’ en ‘Automatiseringen’. Bovenaan staat ‘Ask Home’ om in gesprek te gaan met Gemini.

Het idee is dat de Nest-app gaat verdwijnen en dat alle apparaten automatisch gemigreerd worden in de Google Home-app, inclusief instellingen en opgeslagen voorkeuren. Dit proces is begin oktober ingezet, maar het kan nog tot enkele weken duren voordat iedereen aan de beurt is geweest. De eerste beelden zijn veelbelovend.

Oktober is traditiegetrouw de maand die op Android Planet in het teken staat van smart home. Lees deze maand nog veel meer over slimme oplossingen in jouw huis.

4. Hero’s Land: Grimloot

Deze PvPvE-sandbox game (een hele mond vol) doet qua kleur en actie helemaal niets onder voor Junkineering, maar is wel anders. Ga in verschillende servers en werelden op zoek naar een betere uitrusting en vecht tegen cyclopen, minotaurussen en golems.

Dat doe je het best met andere spelers, want de monsters en bazen zijn enorm sterk. Maar let op: als jij de beslissende klap uitdeelt, krijg jij alle loot en dus niet de anderen. Er is ontzettend veel te ontdekken in Hero’s Land, verwacht dus dagenlang speelplezier.

5. WhatsApp

Om af te sluiten nog een aangekondigde update van WhatsApp. Naast nieuwe chatthema’s, achtergronden voor videogesprekken en een optie om documenten te scannen, komt de bekende berichtendienst ook met ‘Motion Photos’.

Hiermee voeg je geluid en beweging toe aan de momenten die je vastlegt met je camera. Zie het als een functie die in de camera-app op bepaalde Android-smartphones al bestaat: het vastleggen van beeld net vóór en net na het maken van een foto. Dat is straks dus ook beschikbaar in WhatsApp.

