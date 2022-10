Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #41 2022)

Een Diablo-achtige game, beter e-mailen en een leger leiden. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Undecember

Liefhebbers van de Diablo-reeks opgelet: Undecember kan zomaar je volgende verslaving zijn. De game draait om het in de pan hakken van vrachtwagenladingen vijanden. Dat kun je op hele creatieve manieren doen, bijvoorbeeld door zowel wapens als magie te gebruiken.

Ook tof: je hoeft in Undecember niet één klasse te kiezen. In plaats daarvan kun je op een meer hybride wijze allerlei gevechtsstijlen met elkaar mixen. Undecember is speelbaar op zowel Android, iOS (iPhone) als Steam (computer). Het toffe hieraan is dat al deze platformen met elkaar kunnen samenspelen. Je hebt wel een krachtige telefoon nodig, want Undecember ziet er prachtig uit en is daardoor grafisch veeleisend.

Undecember LINE Games 7,2 (4.860 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Spark Mail

Spark Mail, één van onze favoriete mail-apps, heeft afgelopen week een complete nieuwe versie uitgebracht. De grootste toevoeging is dat er nu ook een programma voor Windows-computers is. Dat is fijn, want hierdoor kun je de mail-app op al je platformen gebruiken.

Verder heeft Spark Mail enkele functies toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld direct taken aan e-mails koppelen, waardoor je de app als een soort to-do-list gebruikt. Ook is de Smart Inbox-functie, die ervoor zorgt dat belangrijke berichten bovenaan je mailbox komen, weer verbeterd.

Spark – Email App Spark Mail App 8,4 (68.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Despot’s Game

Dat gamen niet altijd je volledige inspanning vereist, bewijst Despot’s Game. In dit spel sta jij aan het hoofd van een legertje mensen die proberen te ontsnappen uit een labyrint. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, want achter iedere deur wacht een vijandig leger. Alleen door de strijd te winnen maak je kans om te ontsnappen.

Het vechten gebeurt automatisch. Je hoeft dus zelf niet de strijd te leiden. Wel ben jij verantwoordelijk voor de strategie en bijvoorbeeld het opleiden van soldaten. Je doet er verstandig aan deze taak serieus te nemen, want zodra je leger het onderspit delft moet je helemaal opnieuw beginnen. Despot’s Game is dus allesbehalve een makkelijke game.

Despot's Game tinyBuild Gratis via Google Play via Google Play

4. Airport Simulator: First Class

Had Schiphol onder jouw leiding wel een rustige zomer gehad? In Airport Simulator: First Class kun je je vaardigheden als vliegvelddirecteur testen. Je bemoeit je hierbij met alle aspecten van de luchtvaart: van passengierstromen in goede banen leiden tot waar de horecatentjes moeten komen.

Ook ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de economische prestaties van de vluchthaven. Gaten in de begroting kun je bijvoorbeeld opvullen door tickets duurder te maken, meer sponsoren aan te trekken of door een samenwerking met een ander vliegveld te sluiten.

Airport Simulator: First Class Playrion 8,2 (887 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

