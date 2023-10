De 5 beste Android-apps en -games van de week (#41 2023)

Maak toffe online video’s, versla kwaadaardige AI of neem even rust voordat je op social media gaat. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Ascent

Hoewel we bij Android Planet houden van het vinden van nieuwe apps, weten we ook erg goed hoe verslavend sociale media kunnen zijn. Daarbij helpt Ascent. Deze app geeft niet alleen een gepersonaliseerde herinnering als je te lang aan één stuk op je smartphone zit, maar ook een herinnering om even opnieuw te overwegen of je wel echt een app wil openen.

Want hoe vaak open je wel niet uit automatisme of verveling Instagram, TikTok of YouTube? Zodra jij de app opstart, verschijnt Ascent. Daarmee heb jij even de tijd om te bedenken of het opstarten van de app je de tijd wel écht waard is. In de app houd je de verandering in je smartphone gebruik bij.

Ascent: mindful appblock LanviteTeam Gratis via Google Play via Google Play

2. YouTube Create

Ben jij graag in de weer met het maken van grappige, interessante of dramatische video’s op je smartphone? Dan is de YouTube Create-app misschien iets voor jou. Deze bewerk-app voor video is ontworpen voor het maken van verticale YouTube Shorts. In de app vind je alles wat je nodig hebt voor een leuke video.

Zo knip en plak je meerdere video’s samen tot één lopend verhaal, voeg je gemakkelijk stickers, effecten en overgangen toe of kies je achtergrondmuziek uit de gigantische YouTube-audiobibliotheek.

Ook kunstmatige intelligentie speelt een grote rol in de app, want met een druk op de knop voeg je automatisch ondertiteling toe aan je video. Film ze!

YouTube Create Google LLC Gratis via Google Play via Google Play

3. DERE Vengeance

Hopelijk kun je tegen plagen en spanning, want DERE Vengeance zit er vol mee. Hoewel de game begint als een vrolijke en simpele 2D-game waarin je enkel rent en springt, slaat de sfeer snel om.

Zodra de verteller van het verhaal in deze game langzaam kwaadaardig wordt, is niets wat het lijkt. Het parcours is onbetrouwbaar, vaste objecten vallen weg en nietszeggende elementen worden dodelijke voorwerpen. Kortom een verbazende game met simpele besturing, maar minder makkelijke spelelementen.

→ Download DERE Vengeance in de Google Play Store

DERE Vengeance AppSir Games Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Floating Timer

Het is een app die zijn naam waarmaakt. Floating Timer is een timer die over je smartphonescherm zweeft. Handig? Zeker, maar vooral erg simpel. Daar zijn wij juist wel van gecharmeerd. Je houdt gemakkelijk de tijd bij, terwijl je ondertussen een andere app gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk om de timer een specifieke kleur te geven. Verder verplaats je ‘m gemakkelijk overal op het scherm en laat je er zelfs meerdere tegelijkertijd lopen. Hoewel de app wel heel erg simpel is, voegt het een handige functie toe.

Floating Timer Thomas Berghuis Gratis via Google Play via Google Play

5. F1 TV

Formule 1-fan? Dan ben je vast bekend met de F1 TV-app. In deze app kijk je gemakkelijk live naar Formule 1 Grand Prix’s met F1 TV Pro op je Android-smartphone of –tablet. Ook kies je zelf welke stream je wil zien, van Lewis Hamiltons ‘onboard’ tot de Alfa Romeo pitbox. Daarnaast heb je ook toegang tot eerder vastgelegde races.

Hiervoor moet je wel een F1 TV-abonnement hebben. Tot 2024, want vanaf dan hebben ook Nederlandse ViaPlay-abonnees toegang tot de F1 TV Pro-diensten. Je hoeft dus niet je huidige ViaPlay-abonnement in te ruilen voor een F1 TV-abonnement.

F1 TV Formula One Digital Media Limited 8,2 (123.035 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games