De 5 beste Android-apps en games van de week (#42 2022)

Een nieuwe Marvel-game, energie besparen en een moord oplossen. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Marvel Snap

Marvel Snap is een nieuwe kaartengame van de mensen achter het (nog steeds) ontzettend populaire Hearthstone. In de basis lijken de twee spellen op elkaar: je neemt het op tegen vijanden door middel van kaarten op het speelveld te leggen. Het meeste plezier gaat zitten in het bouwen van je ‘deck’, oftewel ervoor zorgen dat je kaarten zo sterk mogelijk zijn.

Maar, Marvel Snap is wel degelijk uniek. Ten eerste speelt de game zich af in het Marvel-universum en zijn wedstrijden een stuk intensiever. Een potje duurt zes beurten en je hebt maximaal twaalf kaarten om te spelen. Hierdoor gaan potjes snel voorbij en voelt het geheel veel dynamischer aan.

MARVEL SNAP Nuverse 7,4 (9.350 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. WhatsApp

WhatsApp krijgt steeds meer functies. Afgelopen week bracht de app een nieuwe functie uit om videobellen makkelijker te maken. Voortaan kun je anderen voor een videogesprek uitnodigen via een link. Je vindt de optie in het Oproepen-tabblad van de app.

De nieuwe functie lijkt een beetje op dezelfde mogelijkheid in apps als Google Meet, Microsoft Teams en Zoom. Het lijkt erop dat WhatsApp hiermee probeert om vergaderingen soepeler te laten verlopen. Je kunt maximaal (beeld)bellen met 32 deelnemers tegelijk.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8,2 (170.000.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Bus Simulator City Ride

Na het spelen van Bus Simulator heb je ongetwijfeld veel meer respect voor het Nederlandse openbaar vervoer. Zoals de titel al verklapt, kruip je in deze game in de huid van een buschauffeur. Niet alleen ben je verantwoordelijk voor het rijden van je route, maar je moet ook vervelende passagiers in het gareel houden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want sommige meerijders zijn erg pietluttig. Toch moet je wel goed voor ze zorgen, want hoe zij jou als chauffeur beoordelen geeft uiteindelijk de doorslag of jij wel of geen contractverlenging krijgt.

De kaarten van Bus Simulator zijn gebaseerd op Europese steden. Je komt dus zo nu en dan bekende bezienswaardigheden uit bijvoorbeeld Barcelona, Berlijn of Londen tegen.

Bus Simulator City Ride astragon Entertainment GmbH € 4,99 via Google Play via Google Play

4. Gridio

Het lijkt zo vanzelfsprekend: wanneer je op de lichtknop drukt, begint de lamp te branden. Energie is echter allesbehalve ‘gewoon’. Het Estse bedrijf Gridio heeft een app en website gemaakt om consumenten meer inzicht te geven in de energiemarkt. Heel specifiek kun je op ieder moment van de dag zien hoeveel energie er beschikbaar is.

En dat is handig, want op die manier kun je bijvoorbeeld tijdens daluren energie-intensieve taakjes doen, zoals de was (of het opladen van een auto). Meestal is dat in de middag. Dan is er namelijk veel aanbod van wind- en zonne-energie.

De app en website van Gridio zijn gratis te gebruiken. Een concreet verdienmodel is er nog niet, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat energiemaatschappen een deel van kosten gaan dragen.

Gridio Gridio 2.0 OÜ Gratis via Google Play via Google Play

5. Murder by Choice

Ben je gek op whodunnit-films, waarin er een moord is gepleegd en een detective erachter moet komen wie het gedaan heeft? Dan past Murder by Choice helemaal in jouw straatje. Je beleeft dit detectiveverhaal vanuit de ogen van Carla Page, een jonge journaliste die door een miljardair is uitgenodigd om een feest bij te wonen op een tropisch eiland.

Ze heeft haar koffers nog niet uitgepakt, of er wordt al een moord gepleegd. Carla gaat op onderzoek uit en probeert de mysterieuze moord op te lossen. Zoals het een goede whodunnit betaamt roepen de aanwijzingen die je vindt meer vragen op dan antwoorden. Murder by Choice is een verhalende game die ideaal is voor de regenachtige zondagmiddag.

Murder by Choice: Clue Mystery Nordcurrent Gratis via Google Play via Google Play

