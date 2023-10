De 4 beste Android-apps en -games van de week (#42 2023)

Poseer voor een vintage schoolfoto, vind verborgen schatten of puzzel met bouten. Dit zijn de beste, leukste, vreemdste en grappigste Android-apps en -games van deze week.

1. EPIK

Het is je misschien niet ontgaan op social media: de Yearbook challenge. Mensen plaatsen massaal hun Amerikaanse schoolfoto’s uit de jaren 90 online, maar hoe zijn deze gemaakt? Met kunstmatige intelligentie natuurlijk. In de fotobewerking-app EPIK zit deze schoolfoto-functie, maar ook andere slimme instellingen die je foto’s bewerken met AI.

Met EPIK verwijder of verander je de achtergrond van een foto, voeg je stickers of tekst toe, haal je ongewilde mensen of dingen in je foto weg en maak je de belichting beter of afbeelding scherper. Kortom: een hoop om in de app te doen, maar let wel op. Een handvol van de functies kost eenmalig een aantal euro, waaronder de populaire schoolfoto-functie.

EPIK - AI Photo Editor SNOW Corporation 7,2 (550.282 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Nuts And Bolts

Het kan me geen moer schelen, maar deze puzzelgame met bouten is een serieuze hersenkraker. In Nuts And Bolt los je verschillende puzzels op door bouten los of vast te draaien met ijzeren platen in allerlei vormen en maten. Klinkt vreemd, maar als je eenmaal speelt, is het best overzichtelijk.

Zodra je een bout hebt losgedraaid, moet deze ergens anders weer vastgemaakt worden. Pas dan kun je een andere bout demonteren. Dit zorgt voor uitdagende puzzels waar je vooral jezelf niet in de weg wil zitten. Nadeel is wel dat er na drie levels een advertentie verschijnt, maar hoe langer je over een puzzel doet, hoe minder je deze zal opmerken!

→ Download Nuts And Bolts in de Google Play Store

Nuts And Bolts - Screw Puzzle WeMaster LTD 7,2 (2.897 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Geocaching

Misschien heb je wel eens gehoord van Geocaching. Het is voor veel personen een besteding van hun vrije tijd. Met de Geocaching-app ga je op zoek naar verstopte Geocaches. Dit zijn een soort containers die op allerlei plekken in het land verborgen liggen.

Door middel van een kaart, kompas of routebeschrijving navigeer je naar de plaats van de Geocach. Eenmaal op locatie houdt de zoektocht niet op, want het pakketje is vaak goed verstopt. Dat en talloze andere functies vind je in de Geocaching-app, die overigens regelmatig wordt geüpdatet. Speuren maar!

Geocaching® Groundspeak Inc. 9,2 (140.825 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Usagi Shima: Cute Idle Bunnies

Na al dat poseren, puzzelen en speuren kun je wel wat rust gebruiken. Tijd om te ontspannen op een eiland vol konijnen. In Usagi Shima bouw je je eigen eiland met konijnen als bezoekers. Deze kun je ook verzorgen of verkleden zoals jij dat wil.

Een leuk aspect van de game is dat het gelijk loopt met de echte tijd. Speel je de game overdag, dan zijn de bewoners aan het spelen op het strand, maar speel je ‘s avonds, dan zie je ze eerder rusten. Houd je van een stressvrij spel met een leuke uitstraling? Dan is Usagi Shima iets voor jou.

Usagi Shima: Cute Idle Bunnies pank0 9,8 (3.485 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

