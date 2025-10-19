De 5 beste Android-apps en -games van de week (#42 2025)

Leer je kinderen alles over dieren in een vreemde taal naar keuze, ontdek grote updates in Telegram en YouTube en maak kennis met een sportieve fantasygame. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 42

We sluiten de week weer af met ons overzicht van de beste nieuwe games en apps. Ook maken we weer melding van updates in enkele populaire apps. Dus lees er hier alles over en ga daarna direct door naar de Play Store.

1. Telegram

Met de nieuwste update van chat-app Telegram heb jij straks allemaal nieuwe functies. Zo kun je in groepsgesprekken en videochats tijdelijke opmerkingen en reacties sturen. De functie is beschikbaar in groepen met minder dan duizend deelnemers.

Daarnaast voeg je vanaf nu privénotities toe aan contacten. Handig om bij te houden waar je die persoon eigenlijk van kent. Deze notities staan onder de bio op iemands profiel. Update je Telegram-app en ontdek alle nieuwe features en verbeteringen.

Telegram Telegram FZ-LLC 8.4 (16.227.285 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Monster Walk: Step Adventure

In deze fantasy-rpg boek je progressie door te bewegen. Je telefoon telt je stappen en de game zet ze om acties, zoals het opladen van het uithoudingsvermogen van je personage, het versterken van aanvallen op monsters en het herbouwen van je basis.

Een origineel concept waarbij gamen dus ook nog eens goed is voor je conditie en gezondheid. Ontdek een fantasiewereld waarin je met monsters vecht en ze verzamelt om je droomteam samen te stellen. Een mooie combinatie van fantasy en fit blijven.

Monster Walk: Step Adventure Talofa Games Gratis via Google Play via Google Play

3. VocaLearn

Wil jij je peuter leren hoe dieren eruitzien en tegelijk zijn of haar talenknobbel al jong stimuleren? Speel samen met je kroost VocaLearn. Met deze app leren ze de namen van dieren in meer dan vijftig talen. De app zit boordevol foto’s en geluiden van dieren.

VocaLearn prikkelt de nieuwsgierigheid van jonge kinderen en is een leuke eerste kennismaking met een vreemde taal naar keuze. Inmiddels staan er zo’n zestig dieren en bijbehorende geluiden in de app, maar dit aantal wordt waarschijnlijk nog uitgebreid.

VocaLearn - Luister en leer AndroidDeveloperLB Gratis via Google Play via Google Play

4. Happy Citizens – Mayor Sim

Spellen waarbij je moet bouwen zijn sinds jaar en dag enorm populair. Mobiele games als Happy Citizens spelen daarop in. In deze vrolijke stad ben jij de burgemeester en bouw je er ook nog eens lustig op los. En in jouw stad staat het leven natuurlijk niet stil.

Zo trouwen mensen met elkaar, krijgen ze kinderen en hebben ze hobby’s. Aan jou als burgemeester de taak om de juiste voorzieningen voor je inwoners te bouwen en hun dagelijkse leven in goede banen te leiden. Een spel met oneindig veel mogelijkheden.

Happy Citizens - Mayor Sim LifeSim 8.6 (9.393 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. YouTube

Zoals je deze week misschien al hebt gelezen, heeft de YouTube-app een redesign gehad. Het doel van de update is een ‘cleanere’ en meer gefocuste kijkervaring aan gebruikers bieden. Maar, er zijn ook enkele features toegevoegd aan de populaire app.

Zo zorgen custom likes (korte animaties na het liken van geselecteerde video’s) voor een verrassend, nieuw effect. Ook de commentsectie is aangepakt, want de hiërarchie tussen opmerkingen en reacties is verduidelijkt voor een gerichtere leeservaring.

YouTube Google LLC 7.8 (166.687.888 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?