De 5 beste Android-apps en games van de week (#43 2022)

Een nieuwe Netflix-concurrent en makkelijk foto’s bewerken. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. SkyShowtime

Nederland heeft er een streamingdienst bij. SkyShowtime kost 6,99 euro per maand, maar wie voor 6 december 2022 een abonnement neemt krijgt levenslang 50 procent korting. Snelle beslissers betalen dus 3,49 euro per maand.

SkyShowtime heeft meerdere exclusieve films en series. Denk aan bekende titels als Dexter, Halo, Yellowstone en de Star Trek-series, maar ook Jurassic World en A Quite Place. Verder heb je met SkyShowtime toegang tot het aanbod van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime zelf.

SkyShowtime SkyShowtime 6,4 (18 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Replit

De meeste mensen gebruiken hun smartphone vooral voor het consumeren van software, tot ongenoegen van de makers van Replit. Met deze app kun je namelijk software produceren, oftewel programmeren. Replit ondersteunt alle populaire codeertalen (zoals Python, C(++) en html) en voelt verrassend intuïtief aan.

Je kunt onder meer apps, websites en zelfs games op je Android-telefoon of -tablet programmeren. Ook tof is dat je gelijktijdig met anderen aan projecten kunt samenwerken. Zodra je een app of website hebt afgerond, kun je deze gemakkelijk via Replit met anderen delen.

Replit: Code anything Replit Gratis via Google Play via Google Play

3. Sigma Theory

De makers van survivalgame Out There hebben een nieuw pareltje gemaakt. Het thema is allesbehalve gezellig, want Sigma Theory speelt zich af tijdens een koude oorlog in de toekomst. Jij staat aan het hoofd van een inlichtingendienst en moet zoveel mogelijk over de vijand te weten komen.

Dat doe je natuurlijk via spionage. In Sigma Theory stel je een team van geheim agenten samen, stuur je spionnen op verkenning en probeer je vijandige missies juist te onderscheppen. Verder moet je de banden onderhouden met belanghebbende partijen, zoals lobbygroepen, politici en zelfs gewapende milities.

Sigma Theory PID Games € 6,99 via Google Play via Google Play

4. TouchRetouch

Heb jij weleens met ‘fotobombers’ te maken gehad? Hierbij proberen mensen stiekem op de foto’s van anderen terecht te komen, bijvoorbeeld door zomaar ineens op te duiken. Met TouchRetouch kun je fotobombers weggummen, net als andere imperfecties.

Met deze app kun je bijvoorbeeld objecten op de achtergrond, oneffenheden in de huid of hekwerk verwijderen. TouchRetouch lijkt daarin op de Magic Eraser-functie van de Google Pixel-telefoons.

TouchRetouch ADVA Soft 9 (30.400 reviews) € 4,49 via Google Play via Google Play

5. lvlup

Voor je het goed en wel doorhebt is het alweer januari en traditiegetrouw gaan veel mensen dan aan de slag met goede voornemens. Lvlup kan je hierbij helpen. Deze app draait namelijk om het aanleren van nieuwe, goede gewoontes. Dat doet lvlup door vooral klein te beginnen.

Stel, je wil afvallen en daarom meer sporten en beter op je eten letten. Lvlup stelt dan voor om eerst een paar push-ups te proberen, in plaats van een vijfdaags splitschema voor de sportschool. Verder heeft lvlup een ingebouwd dagboek om bij te houden hoe het met je voortgang gaat.

lvlup - habits & journal lvlup Gratis via Google Play via Google Play

