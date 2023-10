De 4 beste Android-apps en -games van de week (#43 2023)

Kijk televisie in een nieuwe stijl zonder haperingen of ga terug in de tijd en beleef dezelfde dag keer op keer. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. The Wreck

Houd jij van een goed verhaal? Dan is dit spel iets voor jou. The Wreck is een mobiele game die zich focust op de verhaallijn. Je speelt als een dame die kampt met veel herkenbare problemen zoals angst, stuklopende relaties en een uitzichtloze carrière. Alle elementen voor een verhaal waar je in betrokken raakt.

Deze 3D-roman heeft een opvallende eigen stijl, waarin jij keuzes maakt in het verhaal. Zo hebben je keuzes invloed op de loop van het verhaal en probeer je de beste uitkomst te halen. Voor wie wil ontspannen en graag een rustig, meeslepend spel speelt, is The Wreck een aanrader.

The Wreck The Pixel Hunt Gratis via Google Play via Google Play

2. NPO Start

Wie televisieprogramma’s van de publieke omroep terugkijkt via NPO Start, weet dat de app niet altijd vlekkeloos werkt. Daarom gaat het ontwerp van NPO Start op de schop. Dat gaat gepaard met een nieuwe Bèta-app, die gebruiksvriendelijker moet zijn voor de gebruiker.

Zo is de digitale tv-gids nu gecombineerd met live-uitzendingen, zodat je vanuit één menu kiest of je rechtstreeks of terug wil kijken. Er zijn nieuwe seriekaarten, waarmee je direct het genre van een programma komt te weten. Ook is de zoekfunctie slimmer gemaakt, krijg je aanbevelingen voor programma’s en moet de player minder haperen en sneller laden. Veel kijkplezier!

NPO Start Bèta NPO Gratis via Google Play via Google Play

3. Who Let The Chickens Out?

Kippenliefhebbers, kijk maar even weg. In Who Let The Chickens Out? ga je met je jachtgeweer op pad om op ontsnapte kippen te jagen. Dit doe je in verschillende levels met allemaal hun eigen beperkingen. Zo zijn er obstakels of zie je geen hand voor ogen.

Eerst bepaal je hoe hoog je wil schieten en daarna hoeveel naar links of naar rechts. Kind kan de was doen, zou je denken. Toch blijkt het in de praktijk uitdagender en schiet je lang niet alles raak. Mis je een kip, dan lachen de dieren je uit. Oefen je sluipschutter-skills dus goed en raak ze allemaal!

Who Let The Chickens Out? Vikas Pawar Gratis via Google Play via Google Play

4. Page Pots

Wil jij graag beter worden in lezen? Dan kan Page Pots een leuke oplossing zijn. Met deze app verandert lezen in een spel. Je zet dagelijks, wekelijks en jaarlijkse doelen met boeken die in de app staan. Je markeert verhalen die je wil lezen, waar je mee bezig bent en ziet welke boeken je al uit hebt.

Aan het eind van de maand krijg je een overzicht waarin je zien hoeveel je hebt gelezen, voor extra motivatie. Om de juiste verhalen te vinden, selecteer je de genres die je leuk vindt en door te lezen ontgrendel je beloningen. Veel leesplezier!

Page Pots: Gamify Your Reading artodyto Gratis via Google Play via Google Play

