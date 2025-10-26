De 5 beste Android-apps en -games van de week (#43 2025)

Krijg je kledingkast op orde, ga met monsters op pad, fix je internetsnelheid, smijt je oma van het bordspel en meer.

Dit zijn de beste apps en games van week 43

Het is zondag, dus is het tijd om de week af te sluiten met de beste Android-apps en -games van het moment. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje en behandelen alles: van een betere wifi-verbinding tot strijden tegen vrienden en famillie.

1. Whering

Ben of ken jij iemand die altijd moeite heeft met het uitzoeken van een outfit? Dan is Whering misschien wel een handige app. De app draait om kleding en het samenstellen van looks met de kledingstukken die jij in je kast hebt. Je maakt foto’s van wat je in huis hebt, waarna je deze kunt stylen in de app.

Het geinigste is daarbij de shuffle-modus, die een willekeurige combinatie maakt. De app helpt je ook bij het uitpluizen van je kleding. Zo kom je er makkelijker achter wat je niet vaak draagt, zodat je dit misschien beter kunt verkopen. Daarnaast kun je outfits van anderen bekijken, een wensenlijst maken met kleren die je nog wil en uitzoeken wat je mee moet nemen op reis.

Whering:Digital Closet Stylist Whering Ltd 8.6 (18.501 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Sorry! Wereld – Bordspel

Het spel Sorry! Wereld is net iets meer dan een maandje uit en nu al zijn de reacties op de Google Play Store positief. Je moet het zien als een soort combinatie van Uno, Monopoly en Mens Erger Je Niet. Zo is er in de app een bord die je moet navigeren om bij je eindstation te komen.

Maar, let goed op. Je vrienden kunnen namelijk strafkaarten trekken om power-ups te krijgen, jij kunt een slechte kaart pakken en je kunt natuurlijk van het bord af worden getikt. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe vaker je wint, hoe meer punten je krijgt en hoe hoger je op de ranglijsten komt te staan.

Sorry! Wereld - Bordspel Gameberry Labs 9.0 (10.377 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Speedtest door Ookla

Grote kans dat je de Ookla Speedtest wel eens hebt gedaan. En is het niet in de app, dan wel op internet om de snelheid van je wifi te testen. Maar, wist je dat de app met een andere handige functie komt? De Speedtest-app houdt namelijk in de gaten welke apps en online diensten storingen hebben.

We schreven eerder deze week een uitgebreid artikel over hoe het kan dat grote websites, apps en streamingdiensten soms tegelijk een storing kunnen hebben. In dat geval gebruiken ze vaak dezelfde servers. Speedtest van Ookla houdt de status van die servers in de gaten, zodat jij meteen ziet of een niet-werkende app aan jouw telefoon ligt of aan de app zelf.

Speedtest door Ookla Ookla 8.2 (1.458.644 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Monster Walk: Step Adventure

Ben je fan van Pokémon Go en ga je graag de deur uit? Dan is Monster Walk een toffe game om te proberen. De game beloont je namelijk voor het maken van veel stappen. Hoe meer je wandelt, hoe hoger je score en hoe beter jouw monsters in het spel kunnen vechten.

Verder lijkt het spel wel erg op Pokémon. Je gaat digitaal bijvoorbeeld ook op avontuur en komt onderweg monsters tegen die je moet verslaan. Verder breid je, naarmate je puntenaantal stijgt, jouw basis uit. Hier behoud en train je jouw monsters.

Monster Walk: Step Adventure Talofa Games Gratis via Google Play via Google Play

5. MijnKPN

Bij welke provider je ook zit, problemen met wifi ervaart iedereen wel eens. Klanten van KPN kunnen vanaf nu in de MijnKPN-app terecht voor advies over het verbeteren van hun internet-verbinding. De app geeft namelijk persoonlijk wifi-advies en tips over het optimaliseren van snelheid en bereik in je huis.

De app laat je visueel zien waar je modem of of versterker het best kan staan om overal in je woning het beste bereik te hebben. Ook krijg je een melding als je apparatuur toe is aan vervanging. Ben jij klant bij KPN en ervaar je ook wifi-problemen in huis? Dan is dit het proberen waard.

MijnKPN KPN 8.4 (45.171 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

