De 5 beste Android-apps en games van de week (#44 2022)

Weten waar je kinderen uithangen en een dubbelzinnige puzzelgame. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Google Family Link

Google heeft Family Link een update gegeven. De app, waarmee ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden, is vooral overzichtelijker geworden. Per kind heb je voortaan drie schermen.

Het eerste scherm laat het smartphonegebruik van het kind zien, terwijl je in het tweede tabblad eventueel beperkingen kunt opleggen. Het derde scherm laat de locatie van je kind zien. Verder kun je restricties voortaan voor één dag aanpassen: handig om een kind iets meer telefoontijd op een speciale dag te geven.

Google Family Link Google LLC 7,6 (1.563.243 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Path to Nowhere

Het langverwachte Path to Nowhere is eindelijk verkrijgbaar. Deze game combineert twee genres. Enerzijds is Path to Nowhere een klassieke ‘tower defense’-game, waarin beide kampen een basis bouwen en elkaar over het randje proberen te duwen, maar anderzijds is het ook een strategiegame.

Je moet je manschappen dus op een slimme manier het slagveld insturen, want anders komt er weinig van je missie terecht. Daarover gesproken: in Path to Nowhere kruip je in de huid van boevenvangers. Het uiteindelijke doel is om de stad te beschermen tegen aanvallen van vijandelijk gespuis.

Path to Nowhere AISNO Games 9,2 (46.030 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Qmusic

Radiozender Qmusic heeft haar Android-app in een fris jasje gestoken. De belangrijkste verbetering is het vernieuwde design. Zo hebben alle bekende dj’s een nieuwe foto gekregen, zijn de knoppen duidelijker en sommige achtergronden laten nu bewegend beeld zien.

Ook de luistertool is vernieuwd. Hiermee kunnen luisteraars makkelijker naar themakanalen zoeken. Sowieso houdt de app nu meer rekening met persoonlijke voorkeuren. Wanneer je de app ‘s ochtends opent, raadt ‘ie bijvoorbeeld een ander programma aan dan ‘s avonds.

Qmusic NL Qmusic 7,4 (4.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Past Within

The Past Within is met recht een unieke ervaring. Deze puzzelgame voor twee speelt zich namelijk in twee werkelijkheden af. Speler 1 lost uitsluitend puzzels uit het verleden op, terwijl speler 2 juist met raadsels uit de toekomst bezig is. De uitdaging: alleen door goed samen te werken kun je de puzzels oplossen.

Het onderzoeksonderwerp is Albert Vanderboom, een misplaatst genie die gefascineerd was met het in scène zetten van zijn eigen dood. Aan jou en je medespeler de taak om dit mysterieuze verhaal tot op de bodem uit te zoeken. Beide spelers moeten The Past Within kopen om te kunnen spelen.

The Past Within Rusty Lake 10 (444 reviews) € 3,59 via Google Play via Google Play

5. Gigapocalypse

Zo diepgaand als The Past Within is, zo plat is Gigapocalypse. Deze game heeft allesbehalve pretenties en draait maar om één ding: het slopen van alles dat je tegenkomt. Je kruipt in de huid van een zogeheten Giga, oftewel een gigantisch beest uit de prehistorie.

Vervolgens ga je als een soort Godzilla op pad om hele steden en dorpen in de as te leggen. Uiteraard verzet de lokale bevolking zich hiertegen, dus moet je gebruikmaken van unieke vaardigheden. Iedere Giga heeft zijn eigen voor- en nadelen die je moet inzetten om de vernietigingstocht tot een succes te brengen.

Gigapocalypse Headup € 2,99 via Google Play via Google Play

Bekijk ook eerdere edities van de beste Android-apps en -games: