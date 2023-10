De 5 beste Android-apps en -games van de week (#44 2023)

Zet je schoen voor de Sint, test of je digitaal beschermd bent en voorkom afleiding van je smartphone. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Grote Speelgoed App

De goedheiligman komt snel weer naar Nederland, dus tijd voor de kleinsten om uit te zoeken wat ze van de Sint willen dit jaar. Met de Grote Speelgoed App ontdekt je kind alles uit het Grote Speelgoedboek van Bol. Daarna zetten ze hun favoriete speelgoed op een digitaal verlanglijstje, die ze vervolgens naar “de Sint” sturen.

De app draait niet alleen om speelgoed, want voor Sinterklaas heeft de Bol-app een aantal toffe functies. Zo kan je kind praten met de Sint en zich onderdompelen in een interactief verhaal. Wekelijks verschijnt er een nieuw hoofdstuk, dus je kind zal zich goed vermaken. Zet je digitale schoen en geniet van het Sinterklaasfeest!

Bol.com Grote Speelgoed App bol.com bv 7,6 (1.156 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Golf Battle

Je hebt een bal, en een hole. Jouw taak is om de bal in zo min mogelijk slagen in die hole te krijgen. Klinkt simpel dat golfen, maar in Golf Battle loop je tegen grotere obstakels aan. Denk aan loopings, water, ijs, springschansen en veel meer. Kies precies de juiste snelheid en hoek voor het perfecte shot.

Behaal zelf alle levels in de mobiele game of daag je vrienden uit in een online spelletje. Er zijn levels in allerlei omgevingen: van bossen tot bergen en van vulkanen tot sneeuwstormen. Succes en wie weet maak jij wel een hole in one!

Golf Battle Miniclip.com 8,6 (1.050.225 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. HackerX

Op Android Planet schrijven we veel over digitale veiligheid. Bijvoorbeeld hoe je je kunt beschermen tegen malware en hoe je je digitale omgeving goed beveiligt. Wil je nog een stapje verder? Leer dan zelf hoe hackers aan de slag gaan met HackerX.

De app focust zich op Ethical Hacking. Dat is hacken zonder criminele doelen. HackerX legt je op een overzichtelijke manier de verschillende principes van hacken uit en geeft je allerlei oefeningen om te beginnen met ethisch hacken. Zo word jij beter bewust van hoe een digitale omgeving kan worden doordrongen.

Learn Ethical Hacking: HackerX Online Institute of Hacking 9,2 (77.455 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Tiny Rails

Ontdek de hele wereld met je eigen trein. In Tiny Rails ontwikkel je je eigen vervoerdersbedrijf en reis je van stad naar stad en van land naar land. Ontgrendel wagons die passen bij het gebied waar je doorheen rijdt en breid je bedrijf uit.

Maak slimme investeringen voor het meeste rendement. Koop bijvoorbeeld zelf stations voor meer klanten en stuur ze op een welverdiende vakantie. Geniet van de mooie 8bit-vormgeving in deze kleurrijke en rustgevende mobiele game.

Tiny Rails - Train Tycoon 2024 Trophy Games - Tiny Rails Train Cargo Simulator 7,6 (123.611 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Minimalist Phone

Met launcher-apps geef je je telefoon een volledig nieuwe look en de Minimalist Phone-launcher gaat al tijden mee. De apps richt zich volledig op jouw focus. Laat je niet afleiding door afleidende meldingen, pop-ups of kleurtjes. In plaats daarvan beperkt deze launcher dat allemaal.

In de nieuwste update zitten nieuwe functies. Zo kan er een melding verschijnen met ‘Weet je het zeker?’ zodra je een verslavende app opent en houd je een timer bij om niet te lang op je smartphone te zitten. Dus ben jij klaar met al die meldingen en verloren tijd op je smartphone? Probeer dan zeker de Minimalist Phone-launcher uit.

minimalist phone: launcher app QQ42 Labs 7,8 (19.399 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

