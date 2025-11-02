De 5 beste Android-apps en -games van de week (#44 2025)

Een app om jouw startscherm te personaliseren, een zwart-wit spel waarbij je mysteries ontrafelt door foto’s te maken en een voedingsapp met AI om jouw gezondheidsdoelen te halen. Dit en meer lees je in ons app-overzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 44

Nog wat tijd over vandaag? Mooi, want ons wekelijkse overzicht met de beste Android-apps en -games van het moment staat weer voor je klaar. Bekijk ze hier alvast en haast je daarna naar de Play Store om ze op je toestel te zetten.

1. Fitbit

Fitbit kennen we als fabrikant van fitnesstrackers en smartwatches. De bijbehorende Fitbit-app is flink geüpdatet, want sinds 28 oktober kunnen selecteerde gebruikers in de Verenigde Staten in de app aan de slag met een nieuwe gezondheidscoachfunctie.

De verwachting is dat straks ook Europese gebruikers gebruik gaan maken van dit Personal Health Coach Public Preview Program. Deze AI-functie gaat gebruikers van gepersonaliseerde trainingsprogramma’s, gezondheidsinfo en slaapanalyses voorzien.

Fitbit Google LLC 6.6 (1.220.040 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. TOEM: A Photo Adventure

Maak kennis met het prachtig vormgegeven spel TOEM. Ga op kiekjesavontuur in deze met de hand getekende game. Je kletst met maffe personages en verhelpt hun problemen met mooie foto’s, maar je gebruikt je camera ook om puzzels op te lossen.

Het volledige spel is in zwart-wit en is daarmee een bijzondere verschijning. De muziek en grappige personages maken TOEM: A Photo Adventure een game om direct verliefd op te worden. TOEM is meermaals in de prijzen gevallen en wij snappen wel waarom.

TOEM: A Photo Adventure Snapbreak 9.4 (3.599 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Nutrivine: AI Calorie Tracker

Inzicht in je calorie-inname, persoonlijk voedingsadvies en handige logboeken om te raadplegen: atijd nuttig en zeker met de feestdagen weer voor de deur. Gebruik de nieuwe app Nutrivine en leer alles over jouw voeding met behulp van AI.

Het is simpel: scan je eten en drinken en krijg allerlei voedingsinfo, stel dagelijkse doelen en maak die inzichtelijk, zodat je ze ook echt haalt. De app onderscheidt zich doordat-ie gratis is, ook offline werkt en een gigantische voedseldatabase heeft.

Nutrivine: AI Calorie Tracker M. Emre Yalcin Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Spooky Express

Griezelen rondom Halloween, daar houden wij wel van. Jij ook? Stap dan snel in de Spooky Express, een trein met als eindbestemming Treinsylvanië. Hiermee vervoer je ondode reizigers als vampiers en zombies naar hun ‘huizen’: graven en doodskisten.

Dat gaat niet vanzelf, want je moet wel eerst een spoornetwerk aanleggen. Dat is complex, want per wagon is slechts plek voor één passagier. Met 200 levels ben je hier uren zoet mee. De spookachtige soundtrack van Spooky Express is de kers op de taart.

Spooky Express Draknek Gratis via Google Play via Google Play

5. Niagara Launcher

Je startscherm is je meest bezochte scherm op je smartphone. Des te belangrijker om dit helemaal aan jouw wensen en smaak aan te passen. Dat kan met een zogenaamde Android-launcher als Niagara. Die vervangt je thuisscherm als het ware door een app.

Met Niagara Launcher voeg je maximaal acht apps van jouw keuze toe. Verder werkt de app zeer gebruiksvriendelijk (goed te bedienen met één hand) en kun je kiezen uit fraaie achtergronden. De app bestaat al een tijdje, maar is onlangs verbeterd na een update.

Niagara Launcher ‧ Startscherm Peter Huber 9.4 (151.098 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?