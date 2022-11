De 5 beste Android-apps en games van de week (#45 2022)

Kruip in de huid van voetbalcoach en goedkoper tanken. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Met het WK voor de deur heeft Nederland er weer miljoenen bondscoaches bij. In het nieuwe seizoen van Football Manager kun je testen hoe goed jouw coachvaardigheden echt zijn. In tegenstelling tot populaire games als FIFA, waarbij je een voetbalteam bestuurt, kruip je in Football Manager in de huid van een coach.

Je bent onder meer verantwoordelijk voor de opstelling, speltactieken en wissels. Nieuw dit seizoen: Team Talks. Hierbij kun je spelers tijdens wedstrijden coachen en ervoor zorgen dat het moraal hoog blijft. Ook legt Football Manager 2023 meer focus op het vroegtijdig spotten van talentvolle spelers.

Football Manager 2023 Mobile SEGA 7,2 (1.265 reviews) € 11,99 via Google Play via Google Play

2. Parsnip

Duolingo, maar dan voor de keuken. Dat is Parsnip in een notendop. Deze nieuwe app probeert jou beter te laten koken door (soms ingewikkelde) recepten in hapklare stukjes op te breken. Aan de hand van quizzen leert Parsnip je precies hoe een gerecht in elkaar steekt en wat de belangrijkste stappen qua bereiding zijn.

Parsnip omschrijft zichzelf als dé app om te leren koken. Leerlingchefs worden daarom getraind in alle aspecten van het vak: van boodschappen doen, de juiste ingrediënten selecteren tot aan geschikt keukengereedschap vinden. Parsnip is volledig in het Engels, maar dankzij de vele plaatjes wijst de app zichzelf.

Parsnip: Level Up Your Cooking Parsnip App Gratis via Google Play via Google Play

3. Creatures of the Deep

Waterliefhebbers opgelet. Creatures of the Deep voert je langs de meest prachtige (onderwater)locaties met de meest exotische vissen. Overal ter wereld worden mysterieuze vissen gespot en aan jou de taak om uit te zoeken hoe dit zit.

Alhoewel het verhaal zeker niet slecht is, draait Creatures of the Deep vooral om het vangen van vissen. Je kunt in totaal meer dan 100 soorten ontdekken. Verder is de wereld prachtig vormgegeven en lopen (of beter gezegd varen) overal interessante karakters rond die jou helpen bij het oplossen van het mysterie.

Creatures of the Deep Infinite Dreams Gratis via Google Play via Google Play

4. Tango

Tankstationketen Tango heeft haar app een update gegeven. Een grote toevoeging is dat je voortaan met de Tango-app kunt parkeren. De parkeermeter loopt via de applicatie en dat scheelt autorijders een wandeling naar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Bovendien liggen de transactiekosten voor het gebruik van deze dienst relatief laag: 0,20 cent per keer.

Verder draait de Tango-app logischerwijs om tanken. Wie haar of zijn bolide volgooit en daarbij de app gebruikt, krijgt korting. Verder werkt Tango nu samen met SnappCar, waardoor je makkelijk je auto kunt verhuren (en geld verdienen).

Tango Kuwait Petroleum Group 6,4 (54 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Monopoly

Monopoly: wie is er niet mee grootgebracht? Het klassieke boordspel, waarin alle spelers proberen zoveel mogelijk vastgoed te vergaren en uiteindelijk dé ultieme kapitalist te worden, is al langer verkrijgbaar op Android, maar kreeg afgelopen week een fijne update.

Je kunt nu namelijk videochatten met de andere spelers. Zodoende kun je elkaars gezichtsuitdrukkingen zien op het moment dat je iemand geld aftroggelt of naar de gevangenis stuurt. Verder zijn er enkele nieuwe speelboorden aan de game toegevoegd.

MONOPOLY - Classic Board Game Marmalade Game Studio 8,6 (105.793 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

