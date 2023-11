De 4 beste Android-apps en -games van de week (#45 2023)

Pas je achtergrond aan, ontsnap puzzelend van een gekke clown of los in alle rust een sudoku op. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Dual Wallpaper

De donkere modus op je smartphone wordt al door super veel apps ondersteund. Zo veranderen witte achtergronden naar zwart. Voor velen is dat wat aangenamer aan de ogen, zeker ‘s avonds. Maar er is één ding dat zich niet aanpast op je telefoon met de donkere modus: je achtergrond.

Je kunt wel raden wat de app Dual Wallpaper doet. Met deze app stel je verschillende achtergronden in, die zich aanpassen aan de donkere modus. Zo stel je bijvoorbeeld een licht plaatje in als de modus uitstaat en een donker plaatje voor in de avonden. De achtergrond past zich automatisch aan op je smartphone, zelfs wanneer je de donkere modus instelt met een tijdschema. Handig!

Dual Wallpaper Yanndroid 9 (119 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Billy Wants To Play

Halloween is net achter de rug, maar voor wie geen genoeg kan krijgen van griezelen hebben we een toffe game uitgezocht. In Billy Wants To Play ben je gevangen genomen door clown Billy. Je moet puzzels oplossen waarmee je het enge huis van Billy kunt ontsnappen, maar dat is niet altijd even makkelijk.

De gekke clown Billy zal je namelijk ondertussen achtervolgen, dus je moet zorgen dat je niet gezien wordt. Verstop je in kasten of onder het bed. Vind hij je toch? Dan is het rennen of gepakt worden. Na een Game Over begin je weer helemaal opnieuw. Spannend toch? Succes!

Billy Wants To Play: Horror OOO VALNAT 9 (787 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Plantum

Planten voegen een hoop sfeer toe aan je thuis, maar dan moet je wel weten hoe je ze moet onderhouden. Voor mensen met minder groene vingers is er daarom de app Plantum. Deze app laat je niet alleen planten herkennen, maar geeft je ook tips over het in leven houden van je favoriete planten.

Om er zeker van te zijn dat jij je planten niet vergeet, geeft Plantum je meldingen om ze water te geven. Ook kun je via je camera de grootte van je plant meten, om de groei nauwkeurig bij te houden. Ziet je plant er minder goed uit? Voer dan een diagnose uit met de app om achter het probleem te komen. Veel plantenplezier!

Plantum - Planten herkennen AIBY Inc. 8,6 (38.144 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Oh h1

Minimalistisch en uitdagend: dat is deze app van Nederlandse bodem. Oh h1 is te vergelijken met een spelletje sudoku, maar dan met eigen regels. Er zijn rode en blauwe tegels die nooit met meer dan drie naast of boven elkaar mogen staan. Daarnaast moet je om een rij compleet te maken, evenveel blauwe als rode tegels hebben.

De laatste regels is dat rijen en kolommen niet overeen kunnen komen. Zet je brein dus goed aan het werk om deze puzzels op te lossen. Je hebt keuze uit puzzels van 4 bij 4 tot 12 bij 12. De app is overigens volledig gratis zonder advertenties. Download hem dus zeker in de Google Play Store en ga puzzelen!

0h h1 Q42 8,8 (7.513 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

