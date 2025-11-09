De 5 beste Android-apps en -games van de week (#45 2025)

De nieuwste versie van Football Manager voor je mobiel, een handige app om je dagelijkse koffietjes te loggen en fijne updates in Komoot en Google Translate. Duik snel in ons app-overzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 45

Wanneer ons overzicht met de beste Android-apps en -games weer voor je klaarstaat, weet je dat de week er bijna op zit. Lees snel waarom je niet moet wachten om deze apps te installeren of te updaten via de Play Store. Veel plezier!

1. Caffeine Clock

Het zwarte goud. Voor velen is koffie niets minder dan dat. Onmisbaar om thuis de dag mee op te starten en op het werk een drank die collega’s bij het apparaat samenbrengt.

Met de app Caffeine Clock let je een beetje op je cafeïne-inname, wat geen kwaad kan.

De app bestaat al een tijdje, maar is onlangs weer verbeterd. Met Caffeine Clock log je gemakkelijk alle cafeïne-houdende drankjes en voeding om inzicht in je gewoontes te krijgen. Die data kan je bewustmaken van de gevolgen van cafeïne op je slaapkwaliteit.

Caffeine Clock: Track Caffeine AWSoftware Gratis via Google Play via Google Play

Deze week kreeg een van de meest iconische mobiele games ooit een nieuwe versie: Football Manager 26. Sinds 2012 speel je dit voetbalmanagerspel al op je Android. Uiteraard kun je ook nu weer aan de slag met je favoriete teams om de top te halen.

Stel als vanouds je droomteam samen, bedenk de ultieme strategie en ga voor glorie. Nieuw in FM 26 zijn de vele internationale vrouwenelftallen. Ook heb je keuze uit nog meer tactieken. De nieuwste versie van de game is exclusief voor Netflix-abonnees.

Football Manager 26 Mobile Netflix, Inc. 8.6 (91.977 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Komoot

Komoot kennen we al ruim 10 jaar als een handige app om wandel- en fietsroutes te maken in Nederland en daarbuiten. De van oorsprong Duitse app heeft onlangs een verfrissende update gehad. Zo is de interface aangepakt met nieuwe pictogrammen.

Ook de toevoeging van een ander lettertype en extra illustraties maakt de app nog prettiger om te gebruiken dan voorheen. Met miljoenen routes om te wandelen, fietsen en hardlopen in binnen- en buitenland is Komoot een app waarin je blijft ontdekken.

komoot - wandelen en fietsen komoot GmbH 8.8 (370.748 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. MapleStory: Idle RPG

Tijd voor een ouderwetse idle RPG. Niet bekend met dit genre? Bij dit gametype draait het om passieve gameplay: je personages vechten automatisch, zelfs als je als speler offline bent. Zo ontwikkelt je personage zich dus ook met je telefoon in je broekzak.

Wat maakt MapleStory nou zo leuk? Het spel kwam in 2003 uit voor de pc, wat bij veel spelers zorgt voor een hoog nostalgisch gehalte. Daarnaast heeft het een klassieke 2D-stijl met aantrekkelijke, op anime-geïnspireerde graphics en is het spel erg toegankelijk.

MapleStory : Idle RPG NEXON Company 9.0 (24.672 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Translate

Deze week werd bekend dat de opzet van Google Translate gaat veranderen met twee modi om uit te kiezen: Geavanceerd en Snel. Deze twee modellen hebben allebei een ander doel. Met de geavanceerde modus vertaal je complexe, langere teksten.

De snelle modus daarentegen is voor simpelere vertalingen zoals enkele woorden. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse taal in beide modi ondersteund gaat worden. Meer details lees je in ons nieuwsartikel over de nieuwe opzet van Google Translate.

Google Translate Google LLC 8.4 (9.082.754 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?