De 4 beste Android-apps en games van de week (#46 2022)

De beste WhatsApp-toevoeging in tijden en een emotionele rollercoaster. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

1. WhatsApp

WhatsApp heeft er een fijne functie bijgekregen. Het is nu mogelijk om jezelf berichten te sturen. Zo kun je WhatsApp bijvoorbeeld gebruiken als kladblok, of als geheugensteuntje. Je kunt niet alleen tekst naar jezelf sturen, maar ook linkjes, bestanden (zoals tickets) en foto’s.

Je stuurt een WhatsApp-bericht naar jezelf door een chat te starten (de groene knop rechtsonder). Vervolgens zie je jezelf bovenaan de contactenlijst staan. Tik op je eigen naam en stuur het bericht. Vervolgens duikt deze chat met jezelf in de gesprekslijst van WhatsApp.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8,2 (170.873.007 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Finding Paradise

Het langverwachte tweede deel in de To the Moon-franchise is eindelijk verkrijgbaar op Android. Finding Paradise is een avonturiersgame met een prachtig, maar beladen verhaal over liefde en geluk. Dat klinkt wellicht cliché, maar Finding Paradise is allesbehalve een gezapige rit.

Je volgt het verhaal van Wats en Rosalene. Deze dokters (her)beleven de gedachten en herinneringen van hun patiënten en sturen jou als speler op een emotionele rollercoaster langs alle fasen van het leven. Aangezien Finding Paradise puur om het verhaal draait, moet je het echt zelf beleven.

Finding Paradise X.D. Network € 3,00 via Google Play via Google Play

3. Google Health Connect

Google heeft de bètaversie van Health Connect uitgebracht. Deze app synchroniseert gezondheidsgegevens en fitnessgegevens tussen verschillende diensten, zoals Google Fit en Samsung Health. Op die manier kun je gegevens van de ene naar de andere app brengen.

Draag je bijvoorbeeld een fitnesstracker, dan kun je de gegevens van de stappenteller voortaan via Health Connect koppelen met een andere gezondheidsapp. Verder kun je in de app regelen welke apps toegang krijgen tot je gezondheidsgegevens.

Health Connect (bèta) Google LLC Gratis via Google Play via Google Play

4. 99Vidas

Diepgaand is het niet, maar wel heel vermakelijk. 99Vidas laat zich het best omschrijven als een ode aan bekende vechtspellen uit de jaren ’90, zoals Street Fighter. Het doel is dan ook simpel: sla alle vijanden in elkaar om naar het volgende stuk te komen, waarna aan het eind van ieder level een eindbaas op je wacht.

Extra leuk aan 99Vidas is dat je de game samen met (maximaal drie) anderen kunt spelen. Via de online-modus kun je met anderen samen vechten, maar je kunt ook drie vrienden uitnodigen voor de offline-ervaring.

Er zijn in totaal elf speelbare karakters in 99Vidas om uit te kiezen. Uiteraard hebben die allemaal hun eigen unieke kenmerken, inclusief sterke en zwakke punten.

99Vidas QUByte Interactive Gratis via Google Play via Google Play

