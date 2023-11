De 4 beste Android-apps en -games van de week (#46 2023)

Versla monsters vanaf je smartphone, sla je favoriete linkjes en video’s samen op en zorg dat je familie geen zorgen heeft over je uitvaart. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Keeplink

Op het internet is over vrijwel alles iets te vinden. Zo bekijk je video’s op YouTube over je favoriete hobby’s, vind je lekkere recepten voor het avondeten en interessante nieuwtjes op talloze nieuwswebsites. Toch ontbreekt er vaak een manier om internetpagina’s gemakkelijk te bewaren voor later.

Daar komt Keeplink om de hoek kijken. Hiermee sla je linkjes van webpagina’s gemakkelijk op in één app. Deze linkjes geef je een naam en vervolgens verschijnen ze met een kleine preview in de app, zodat je meteen weet waar de link naar toe gaat.

Ook kun je categorieën maken om linkjes in onder te verdelen. Met de zoektool vind je het juiste opgeslagen linkje ook weer gemakkelijk terug. Handig en overzichtelijk!

Keeplink: Bookmarks manager Mele Apps 8,8 (1.683 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Warcraft Rumble

Blizzard Entertainment, de makers van bekende games als Overwatch, World of Warcraft en Diablo, hebben een nieuwe game uitgebracht, speciaal voor je smartphone. Warcraft Rumble is een strategische game waarin je je vijand moet verslaan door middel van verschillende personages met allerlei krachten.

In de online gevechten speel je tegen andere spelers of versla je levels die steeds lastiger worden. Zo versla je eindbazen en ontdek je de gamewereld. Leer spreuken om nog sterker te worden en te overwinnen. Warcraft Rumble is gratis en te downloaden in de Play Store.

Warcraft Rumble Blizzard Entertainment, Inc. 8,8 (111.487 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Fjaere

We gaan allemaal dood, maar ben je wel voorbereid op je uitvaart? De nieuwe app Fjaere geeft je inzicht in de dingen die je moet regelen voordat je komt te overlijden. En dat zijn er misschien meer dan je in eerste instantie verwacht.

Met Fjaere geef je je wensen voor jouw uitvaart aan en pas je ze eventueel met een paar klikken aan. Zo hebben jouw nabestaanden altijd actuele informatie.

Met een premium-abonnement van 3 tot 4 euro per maand regel je nog meer zaken, ook naast je uitvaart. Zoals het opschrijven van je wachtwoorden, leningen, verzekeringen, pensioenen en veel meer. Een deel van die opbrengst van de abonnementen doneert Fjaere aan goede doelen in Nederland.

Fjaere - Uitvaartwensen Fjaere BV Gratis via Google Play via Google Play

4. Silent Hill: Ascension

Silent Hill is een bekende horrorgamereeks en door velen zijn de spellen geliefd. De makers van Silent Hill komen nu met een interactieve serie, die je volgt via een Android-app. Elke dag wordt er een deel van het verhaal vrijgegeven en jij als kijker hebt invloed op het verhaal.

Dagelijks is er stemmoment, waarin gebruikers van Silent Hill: Ascension samen bepalen hoe het verhaal verder gaat. Helaas valt er zelf verder weinig te spelen, dus zie de game meer als een serie op je smartphone.

Aan spannende sfeer een een goed verhaal is in ieder geval geen gebrek, dus waan je diep in het verhaal van Silent Hill: Ascension.

SILENT HILL: Ascension Genvid Entertainment LLC 3,4 (10.118 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

