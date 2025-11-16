De 5 beste Android-apps en -games van de week (#46 2025)

Een keyboard in je broekzak, dagelijkse puzzels, een griezelig dobbelspel en handige updates in de Vind plek-app van Google.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 46

Ons overzicht met de beste Android-apps en -games is jouw vaste afsluiting van de week. En nu GTA 6 maar weer eens is uitgesteld, kun jij best wat extra games (en een muzikale app om mee te spelen) gebruiken. Ga dus snel de Play Store in!

1. hXarp

Een app met een vreemde naam waar muziek in zit. Letterlijk. Met hXarp heb je altijd een keyboard bij je om pianomuziek (maar ook harp- en gitaargeluiden) mee te maken. Op termijn worden er nog meer instrumenten toegevoegd aan deze gloednieuwe app.

HXarp belooft je telefoon te veranderen in een ‘draagbaar muziekinstrument en multidimensionale MIDI-controller’. Leuk feitje: je kunt de app ook verbinden met andere Android-apps of een externe synthesizer voor nog meer mogelijkheden.

hXarp - Musical Instrument Felix Gärner Gratis via Google Play via Google Play

2. Dice of Kalma

Deze onlangs verschenen game geeft een duistere twist aan een dobbelspel. Maak een deck met doodskoppen en optimaliseer je dobbelstenencombinatie bij iedere hand. Ga je voor een veilige tactiek of speel je liever riskant met een grotere kans op geluk?

Door je deck te vullen ga je steeds moeilijkere uitdagingen aan. Maar raken je handen op, dan is het spel voorbij. Geen zorgen hoor. Kalma, de bewaker van de Onderwereld, waardeert het wel als je hem nog één keer uitdaagt. Een verslavend, maar kort spelletje.

Dice of Kalma Pepperbox Studios Gratis via Google Play via Google Play

3. Vind-plek

De Vind-plek-app van Google is ideaal om verloren apparaten weer terug te vinden. Onlangs heeft Google de app een nuttige update gegeven. Zo is er nu een lijst met meer dan zestig merken en honderden modellen apparaten die Vind-plek ondersteunen.

De lijst is verdeeld over drie categorieën: trackingtags, hoofdtelefoons en oordopjes, en accessoires met ingebouwde tracking. Zo kun je dus als gebruiker vooraf controleren of een accessoire compatibel is met het netwerk, wat je een potentiële miskoop bespaart.

Vind-plek van Google Google LLC 8.2 (1.553.577 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Timelie

Ga terug in de tijd met dit gloednieuwe spel. In Timelie puzzel je jezelf een weg van level tot level. Pas alleen wel op voor al die robots op je pad. Je hoeft het gelukkig niet allemaal zelf te doen, want je hebt een trouwe viervoeter die je soms een handje helpt.

De meeste hulp heb je aan je superkracht om de tijd terug te draaien en een truc om afbrokkelende vloeren te repareren. De game-omgeving lijkt op een groot futuristisch laboratorium. Samen met de kalme soundtrack geeft dat Timelie een spannend tintje.

Timelie Snapbreak 9.2 (6.251 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Spark: Puzzles for the Curious

Een puzzel-app met dagelijks de meest uiteenlopende thema’s: van opstanden en raketten tot Pokémon en aardappelen. Dat is de nieuwe app Spark. Elke keer leer je weer wat nieuws en doe jij nuttige kennis op voor jouw volgende pubquiz.

Dagelijks speel je vier gratis spellen. Zonder stress of timers, dus je krijgt gewoon de tijd om na te denken en te ontdekken. In Spark zitten handige tools om je voortgang bij te houden. Een echte aanrader voor iedereen die houdt van puzzels, feitjes en quizzen.

Spark: Puzzles for the Curious The Mind Company 9.8 (517 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?