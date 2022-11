De 4 beste Android-apps en games van de week (#47 2022)

Een unieke wallpaper en een racegame waarin alles kapot kan. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. WhatsApp

WhatsApp heeft een kleine, maar handige update gekregen. Voortaan is het mogelijk om polls te maken. Hiermee kun je de meningen en voorkeuren van anderen in kaart brengen en bijvoorbeeld of mensen naar het WK-voetbal gaan kijken.

Het is heel makkelijk om een WhatsApp-poll te maken. Ga simpelweg naar het gesprek waarin je een poll wil delen, tik op de paperclip onderaan en tik op ‘Peiling’. Stel nu de vraag op en geef verschillende antwoordopties. Heb je meer uitleg nodig? Lees dan ons artikel over het maken van een WhatsApp-poll.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8,2 (171.276.905 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Rent Please!

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om huisbaas te zijn? In Rent Please! kom je erachter. In deze game kruip je in de huid van een woningverhuurder. Aan jou de taak om goede huurders voor je pand(en) te selecteren en ervoor te zorgen dat iedereen netjes huur betaalt.

Maar dat is niet alles. Je moet er ook voor zorgen dat huurders het naar hun zin hebben, anders zoeken ze liever een andere woning en raak jij mogelijk in de financiële problemen. Je zult de panden dus moeten onderhouden en een goede relatie met huurders opbouwen.

Rent Please!-Landlord Sim ShimmerGames 7 (45.873 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Mapapers

Wie op zoek is naar een unieke wallpaper voor haar of zijn telefoon moet eens Mapapers proberen. Deze app tovert kaarten om in wallpapers. Je kunt zelf een map selecteren, bijvoorbeeld van je woonplaats of buurt.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, is de kaart nog op maat te maken. Je kunt bijvoorbeeld een ander kleurenschema kiezen, bepaalde infrastructuur een apart kleurtje geven en de map nog bijsnijden. Mapapers kost eenmalig 1,09 euro, maar laat gelukkig geen advertenties zien.

Mapapers Matteo Lobello € 1,09 via Google Play via Google Play

4. Wreckfest

In veel racegames word je afgestraft voor botsingen, maar niet in Wreckfest. Zoals de naam doet vermoeden is het juist de bedoeling om andere racers flinke tikken uit te delen. Sterker nog, je kunt je wagen voorzien van allerlei uitbreidingen om te beuken, zoals verstevigde bumpers.

Buiten het beuken om is Wreckfest een racegame met één belangrijke voorwaarde: er zijn geen regels. In tegenstelling tot andere racers is het dus niet zozeer belangrijk dat je als eerste over de eindstreep komt, maar dat je überhaupt finisht. Wreckfest is een grafisch uitdagende game en niet iedere smartphone kan de game soepel draaien.

Wreckfest HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

