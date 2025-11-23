De 5 beste Android-apps en -games van de week (#47 2025)

Belletjes met Sinterklaas, een grote update in de ING-app, de nieuwste Resident Evil, een handige converter-app en een handgetekende griezelgame.

Dit zijn de beste apps en games van week 47

Zit jij er weer klaar voor? Mooi, want met ons overzicht van de beste Android-apps en -games sluit je de week weer af. Duik dus snel de Play Store in en ontdek wat er deze week allemaal gebeurd is in de wereld van Android.

1. Bellen met Sinterklaas!

Hij is weer in het land en daarom deze leuke app om ons overzicht mee af te trappen. Met meer dan een miljoen downloads is Bellen met Sinterklaas een must voor jouw kinderen. Of misschien wil je zelf weleens bellen of sms’en met de Goedheiligman?

In de app zitten meerdere functies. Bel de Sint en hij bespreekt leuke onderwerpen met je. Hij kan je kinderen ook vertellen of ze lief zijn geweest. Verder is hij erg benieuwd naar alle verlanglijstjes en vertelt hij hoeveel nachtjes het nog duurt tot Pakjesavond.



Bellen met Sinterklaas! First Class Media B.V. 7.4 (9.012 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Slender Threads

Griezelspelletjes zijn in deze donkere dagen extra spannend. Slender Threads is een recent uitgekomen pareltje in dit genre. Je speelt als reizende zakenman Harvey Green, die overnacht in het vredige stadje Villa Ventana. Nou ja, niets is wat het lijkt natuurlijk.

Je komt al snel op een spoor van mysterieuze sterfgevallen en vreselijke nachtmerries. Als dat maar goed komt. Met een akelige soundtrack, handgetekende visuals en een boeiend plot, kun jij een stevig potje griezelen met dit point-and-click thrilleravontuur.

Slender Threads Blyts Gratis via Google Play via Google Play

3. ING-app

We konden er deze week niet omheen: een grote update (AppDate) in de bankapp met de meeste klanten in ons land. Iedere gebruiker die afgelopen week inlogde op de ING-app, kreeg een overzicht van de nieuwste functionaliteiten. Komen ze in vogelvlucht …

In de app krijg je nu beter inzicht in je beleggingen, ga je slimmer om met je geld (‘Rond af en Beleg’), maak je kennis met een nieuwe pensioentool, is de zoekfunctie uitgebreid met AI, kun je een persoonlijke avatar instellen en log je straks in met een QR-code.

ING Nederland ING Bank N.V. 9.4 (367.169 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Resident Evil Survival Unit

Het avontuur van Resident Evil begon in 1996 op de allereerste Playstation. Bijna dertig jaar later is de franchise wijdverspreid op vrijwel iedere console. Ook op je telefoon kun je de survival horror game spelen. De nieuwste toevoeging is Resident Evil Survival Unit.

Het spel draait – zoals de naam al verklapt – om overleven. Terwijl een rare infectie zich verspreidt, stort de stad in waar je bent. In de ruïnes onmoet je een klein groepje overlevenden. Welke strategie bedenk jij om in leven te blijven te midden van de chaos?

Resident Evil Survival Unit Aniplex Inc. 8.6 (43.569 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Image Converter

Op zoek naar een simpele converter voor de meest gangbare afbeeldingstypen? Dan heb je aan Image Converter een gloednieuwe kandidaat erbij. Kies de afbeelding die je naar een ander bestandstype wil omzetten, druk op een paar knoppen en klaar is Kees.

De app ondersteunt de volgende invoerformaten: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF en WEBP. Die kun je vervolgens laten omzetten naar BMP, JPG, PNG, TIF en WEBP. Je kunt dit per bestand doen of de handige batchconversie gebruiken voor wat extra efficiëntie.

Image Converter Binary Solutions Gratis via Google Play via Google Play

